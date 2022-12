Dvorec Belvedere, ki je bil prvotno namenjen za letno rezidenco princa Evgena Savojskega, je bil dokončan leta 1723, ko so po več kot desetih letih končali gradnjo zgornjega Belvedera. Ob njegovi 300. obletnici se v dvorcu, ki danes služi kot muzej, spominjajo pomembnih dogodkov njegove bogate zgodovine. Vsi dogodki bodo potekali na treh lokacijah, v zgornjem in spodnjem Belvederu ter v paviljonu Belvedere 21, ki je bil leta 1958 zgrajen kot razstavni paviljon za razstavo Expo 58 v Bruslju, danes pa stoji v Švicarskem vrtu v bližini Belvedera.

Slogan obletnice je Zlata pomlad in združuje dva glavna motiva jubilejnega leta. Zlato predstavlja tradicijo, na kateri želijo tudi v prihodnje graditi, medtem ko pomlad naznanja preporod, nove generacije umetnikov, občinstvo prihodnosti ter nove muzejske pristope. V dvorcu Belvedere tako s čutom za ohranjanje kulturne dediščine pripravljajo vizijo za prihodnost.

Prvo razstavo v sklopu 300. obletnice Das Belvedere. 300 Jahre Ort der Kunst (Belvedere. Prostor umetnosti že 300 let) so odprli 2. decembra. Posvečena je zgodovini dvorca, ki zadnjih 300 let predstavlja tako umetniško utrdbo kot tudi prostor moči. V svoji zgodovini je gostil številne pomembne zabave in dogodke, med drugimi poročni sprejem Marije Antoanete in podpis avstrijske državne pogodbe. Razstava, ki bo na ogled do 7. januarja 2024, se poklanja razgibani preteklosti dvorca v vseh njegovih obdobjih.

Jubilejni program bo vse leto povezoval bogato tradicijo z živahno sodobno sceno. Na številnih razstavah bodo na ogled umetnine mednarodnih in lokalnih umetnikov, spremljevalni program pa bo postregel s koncerti, delavnicami in participativnimi projekti. Eden od vrhuncev dogodkov bo Praznik pomladi 14. in 15. maja na vrtu pred zgornjim Belvederom. Za obiskovalce pripravljajo koncert in pester spremljevalni program za vse starostne skupine. V teh dneh bo vstop v vse tri razstavne prostore brezplačen.