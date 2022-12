Če razmišljate o izvirnih novoletnih zaobljubah, a se vam ne utrne nič posebno zanimivega, imam za vas idejo, ki vas bo morda osrečila z edinstvenimi doživetji. Potovanje, in to po naši deželi na sončni strani Alp! Morda boste odmahnili z roko, češ, saj že vse poznamo. Ampak zagotavljam vam, da niti približno ne poznate vsega. Pri nas so namreč na voljo tako edinstvena, tudi tako imenovana petzvezdična doživetja, da vam bo vzelo sapo. Turističnim novinarjem jih je pred kratkim peščico predstavila Slovenska turistična organizacija.

Ste vedeli, da lahko v podzemlju Pece, torej v opuščenem rudniku Mežica z več tisoč kilometri rovov, ne samo kolesarite na turistični ali vratolomni spustaški način, ampak tudi mirno veslate s kajakom po kristalno čisti pitni vodi? Doživetje je res edinstveno in si ga lahko po zelo dostopni ceni privošči vsak od 10. leta starosti naprej; najstarejši veslači v rovu so jih imeli več kot 80. Vso opremo vam posodijo, tudi neoprensko obleko z obutvijo, tako da se pri veslanju niti ne zmočite, v rovu pa je poleti in pozimi enaka, prijetna temperatura okoli 10 stopinj.

Največja katedrala pri nas

Ali veste, kje imajo najglobljo jedilnico pod površjem? Vanjo se spustite z najstarejšim delujočim dvigalom v Sloveniji, in sicer v podzemni del Muzeja premogovništva Slovenije, kjer se znajdete v svetu velenjskih knapov in lignita. Pustolovščina vključuje vožnjo s premogovniškim vlakom in v jedilnici, ki je kar 160 metrov pod zemeljskim površjem in je verjetno najgloblja jedilnica na svetu, vam postrežejo knapovsko malico. Lahko pa izberete edinstveno petzvezdično kulinarično doživetje – s Štajgerjevo južino s štirimi hodi vas 160 metrov pod zemljo čakajo večkrat nagrajeni kuharski mojstri. Muzej premogovništva ponuja tudi plovbo po Velenjskem jezeru z izkušnjo virtualnega potopa v vasi pod jezersko gladino, ki so se potopile zaradi rudarstva.​

Ali veste, kje stoji največja katedrala na naših tleh? Ne v Ljubljani ali Mariboru, pač pa v Gornjem Gradu, majhnem naselju. Za njo se na nekdanjem posestvu menihov skriva očarljiv zeliščni vrt. Njegovi skrbnici in zeliščarki Maja in Amanda vas popeljeta po poti zgodovine v čarobni svet zelišč. Prepustite se in v polnosti izkusite čarovnijo zeliščnega kopanja, eteričnega vonja zelišč in skodelice čaja, ki vas ponesejo v lastni notranji svet. Petzvezdično doživetje pod geslom »Pet čutil. Dve Babi. En zeliščni vrt.« Zeliščarki Maja in Amanda se ob tem pridušata: »Baba ve!«

Štirje različni svetovi

No, če niste vedeli, zdaj veste. Kot poudarjajo v Slovenski turistični organizaciji, slovenski turizem sledi viziji zelene butičnosti z nižjim odtisom in večjo vrednostjo za vse. Prav tej viziji sledijo paketi petzvezdičnih doživetij, trenutno jih je na voljo 14, zbrani pa so pod značko »Edinstvena doživetja Slovenije«, v sklop katere sodijo še inovativni dosežki v turizmu, okičeni z nagrado sejalec. Trenutno jih značko nosi 26, namenjeni so domačim in tujim gostom ter razpršeni po vseh regijah naše dežele. Cene teh doživetij so zelo različne, zato vsakdo najde petzvezdično doživetje za svoj žep.

Če imate torej še kaj prostora med načrti in zaobljubami za leto 2023, morda ne bo napak, če pobrskate po spletnih straneh slovenia.info, kjer med drugim zatrjujejo, da boste težko našli tako majhen prostor, ki ponuja tako veliko: »Štirje različni svetovi se stapljajo v čudovito simfonijo, ki jo začutite v kulturi, gastronomiji in naravnih čudesih. Ne glede na to, ali radi stopate po začrtanih poteh ali raje zavijete stran od ustaljenih poti, povsod vas čakajo presenetljive lepote in butična doživetja, ki so vam pisana na kožo.« Pa pot pod noge in srečno!