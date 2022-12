Veszprem, ki sodi med najstarejša madžarska mesta, leži 15 kilometrov severno od jezera Balaton. Legenda o njegovem nastanku pravi, da je tako kot Rim nastal na sedmih gričih. Prve utrdbe na tistem območju so omenjene že v 9. stoletju. Že od leta 1009 je mesto sedež rimskokatoliške škofije. Ker je bilo mesto najljubši kraj prve madžarske kraljice Gizele, žene kralja Štefana I., so bile vse od tedaj madžarske kraljice kronane v Veszpremu, ki se imenuje tudi mesto kraljic. V kraju je bila v 13. stoletju ustanovljena tudi ena izmed prvi madžarskih univerz. Mimogrede: slovensko ime na mesto Veszprem je Belomost.

In ker je bil kraj vso svojo zgodovino eden izmed centrov Madžarske, ni presenetljivo, da sodi med mesta z največjim kulturnih dogajanjem v državi. V prihodnjem letu, ko bo mesto Evropska prestolnica kulture, bodo obiskovalcem ponudili več kot 3000 dogodkov in 200 različnih projektov. Povprečno se bo na dan zvrstilo več deset dogodkov, glavnina dogodkov pa bo potekala od pomladi do pozne jeseni. Dogajanje bo razpršeno v 116 mestih regije Bakony-Blatno jezero, katerega središče je Veszprem, razdeljeno pa bo v devet različnih sklopov, ki bodo ponujali raznolike kulturne in ostale dogodke, namenjene raznovrstnemu občinstvu, vse od najmlajših dalje.

Otvoritvena slovesnost EPK bo 21. in 22. januarja v Veszpremu in bo sovpadala z obeležitvijo 200. obletnice pesmi Himna madžarskega pesnika Ferenca Kölcseya, osnove za besedilo madžarske narodne himne. Vrhunec otvoritvene slovesnosti bo prvi dan večerni ulični festival, ki bo potekal na glavnih trgih mesta in so ga poimenovali Zasij Veszprem. Zvrstili se bodo glasbeni nastopi, plesne predstave, svetlobna slikanja ter velikoformatne projekcije na različnih zgradbah. Odprli bodo tudi več razstav in pripravili vodene oglede po mestu v različnih jezikih. Organizatorji na otvoritveni slovesnosti pričakujejo več deset tisoč ljudi.

Poudarek na glasbi

Eden od zaščitnih znakov Veszprema je glasba, saj je mesto leta 2019 prejelo Unescov naziv mesta glasbe. Mesto je že desetletja znano kot mesto glasbenih festivalov. Zato so si organizatorji EPK 2023 tudi zastavili cilj, da Veszprem postane mesto, kjer se največ prebivalcev aktivno ukvarja z glasbo, bodisi z igranjem ali petjem. Tako ni presenetljivo, da bo glasba tudi v ospredju programa EPK. Tako bo denimo aprilska na sporedu Veszprem Blues festival, za katerega si želijo, da postane največji blues festival na Madžarskem. V mestu bo julija potekal tudi 23. Veszprem Street Music Festival, kjer pričakujejo glasbenike z vsega sveta. Oktobra bo Chaconne festival, novembra pa organizatorji vabijo na Veszprem Jazz festival. Mesec prej bodo pripravili tudi mednarodno srečanje izdelovalcev violin. Svoje mesto je v programa našla tudi balkanska kultura, ki bo v ospredju septembrskega festivala BALKAN:MOST.

Družinskemu obisku mesta je namenjen maj, ko potekajo tradicionalni Gizelini dnevi, ki potekajo med 5. in 10. majem. Festival v čast kraljici Gizele menda poteka že več kot tisoč let. Osrednje dogajanje je na trgu Óváros, kjer poteka tudi viteški turnir in srednjeveški sejem, prihodnje leto pa bo organizirano tudi veliko dogodkov za otroke

Na svoj račun bodo na EPK lahko prišli tudi hedonisti, saj bo med 29. september do 2. oktobra potekal velik gastronomski dogodek Balaton Wine & Gourmet, kjer bodo predstavili kulinarično dediščino regije in države ter njeno vinogradniško tradicijo. Severne obale Balatona so ena izmed najboljših madžarskih vinskih regij, slovijo pa po belih vinih.

Program in dogodki so dostopni tudi na posebna strani v madžarskem, angleškem in nemškem jeziku na naslovu: https://veszprembalaton2023.hu/. Na voljo je tudi posebna aplikacija VEB 2023.

Tri znamenitosti Veszprema Grajski grič Srednjeveško vzdušje ozkih ulic grajskega griča nudi tudi številne restavracije ter trgovine, na griču pa je tudi spomenik kralja Štefana I. in kraljice Gizele, ki je postal simbol mesta. Razgledni stolp Razgledni stolp stoji na griču Gulya, v neposredni bližini živalskega vrta, ki velja za enega boljših na Madžarskem. Miniaturne skulpture Kipar Mihály Kolodko je na ulicah centra mesta ustvaril miniaturne skulpture, ki so povezane z zgodovino in kulturo mesta.

*** Ker zaradi pandemije covida-19 v preteklih letih ni bil izveden program EPK, si bo Veszprem prihidnje leto naziv tokrat delil še z EPK preteklih dveh let: Temišvarjem v Romuniji in grškim mestom Elefsina.