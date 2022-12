Trump je na svoji družbeni platformi Truth Social (Resnica družbena) jutro izkoristil za vrsto napadov na odbor, ki je preiskal napad njegovih privržencev na kongres 6. januarja lani ter na novinarko revije New York Magazine Olivio Nuzzi, ki je napisala dolg prispevek na podlagi anonimnih virov blizu Trumpa o tem, kako je njegova tretja predsedniška kampanja praktično ustavljena.

Trump je novinarko v svojem običajnem slogu označil za ustvarjalko lažnih novic na podlagi virov, ki ne obstajajo, in jo povrhu še ozmerjal, da ni privlačna. Mimogrede je revijo New York Magazine označil za propadajočo.

Njegovi kritiki na podlagi tega po izkušnjah zadnjih petih let sklepajo, da so navedbe v prispevku resnične.

Članek ima dolg naslov: »Zadnja kampanja; Znotraj žalostne, osamljene, zlomljene in v bistvu namišljene kampanje Donalda Trumpa za ponovno izvolitev (Kar pa ne pomeni, da ne more zmagati)«. Bistvo prispevka je, da Trump le zapravlja čas z igranjem golfa, namesto da bi se posvetil kampanji, pri kateri nočeta sodelovati niti hči Ivanka in zet Jared Kushner.

»Lažne in pokvarjene novice so le še slabše. Privolil sem na primer v kratek telefonski intervju za nekoč zelo dobro ampak danes propadajočo revijo New York Magazine. Novinarka je bila nestabilna in neprivlačna norica, znana po tem, da je neumna kot noč, a je sicer pred časom o meni napisala dostojno zgodbo,« je med drugim izstrelil Trump.

Kazenski pregoni Trumpa so po mnenju pravnih strokovnjakov v ZDA, kot je nekdanji svetovalec Richarda Nixona John Dean, le še vprašanje časa. Posebni tožilec Jacks Smith ga bo obtožil odtujitve zaupnih dokumentov iz Bele hiše, verjetno pa se obeta tudi obtožnica zaradi izpodbijanja izida predsedniških volitev 2020. To je na zvezni ravni.

V zvezni državi Georgia imajo tožilci posnetek telefonskega klica, v katerem Trump pritiska na državnega sekretarja, da mu nekje najde manjkajoče glasove za zmago proti Joeju Bidnu. Preiskava zaradi davčnih utaj in prevar pa teče tudi na Manhattnu v državi New York.

Tudi zadnja anketa televizije Fox News mu ne obeta nič dobrega, čeprav za zdaj še ni nobenega kandidata med republikanci, ki bi ga lahko zamenjal na prestolu, razen morda floridskega guvernerja Rona DeSantisa. Anketa, izvedena sredi decembra, ugotavlja, da 58 odstotkov republikancev ni navdušenih nad Trumpovo ponovno kandidaturo. Bidnove kandidature si na primer po drugi strani sedaj želi 63 odstotkov demokratov.

Trumpova podpora pri republikancih je s 86 odstotkov v decembru 2020 padla na 77 odstotkov, Bidnova pa je pri demokratih narasla na 85 odstotkov. Med vsemi anketiranci ima dobro mnenje o Bidnu 43 odstotkov, negativno pa 56 odstotkov. Trump uživa 42 odstotkov pozitivne podpore in 57 odstotkov negativne.

Opazen je tudi padec pozitivnega mnenja o lastni stranki med republikanci. Svojo stranko pozitivno ocenjuje 69 odstotkov republikancev, na drugi strani pa svojo stranko pozitivno ocenjuje 74 odstotkov demokratov. Pozitivno mnenje o demokratih ima 41 odstotkov neodvisnih volivcev, o republikancih pa 37 odstotkov neodvisnih volivcev.