Smučarske skakalke so imele včeraj v Beljaku uradni trening in kvalifikacije za današnjo prvo izmed štirih tekem na drugi silvestrski turneji. Kvalifikacije v meglenem vremenu niso bile stresne, saj sta odpadli le dve izmed 52 tekmovalk iz 16 držav. Tako kot na moški novoletni turneji tudi ženske na silvestrski v prvi seriji tekmujejo po sistemu dvobojev na izpadanje, zato je na startu 50 skakalk in ne 40 kot na običajnih tekmah.

Na veliko veselje avstrijskih prirediteljev je v kvalifikacijah zmagala Eva Pinkelnig pred Nemko Selino Freitag in Slovenko Emo Klinec, ki je imela s 94 metri drugi najdaljši skok serije (Kanadčanka Alexandria Louttit je padla pri 97,5 metra) in najboljši zbir točk za slog (54), a je nastopila z višjega zaletišča. Dober slovenski ekipni nastop so dopolnile Nika Križnar s četrtim, Nika Prevc s šestim in Urša Bogataj z devetim mestom. Lansko skupno zmago brani Marita Kramer, ki je bila v kvalifikacijah 19., vodilna v svetovnem pokalu Nemka Katharina Althaus pa sedma.

Izidi kvalifikacij: 1. Pinkelnig (Avs) 132,1 (93,5), 2. Freitag (Nem) 130,3 (93,5), 3. Klinec 129,3 (94), 4. Križnar (obe Slo) 125,4 (90), 5. Takanaši 125,1 (93), 6. Prevc (Slo) 124,3 (90,5), 7. Althaus 123,4 (90), 8. Rupprecht (obe Nem) 120,9 (90), 9. Bogataj (Slo) 120,8 (88,5), 10. Stroem (Nor) 118,4 (86,5), 25. Vtič 106,6 (86), 30. Komar (obe Slo) 103 (84,5).

Slovenski pari dvobojev v prvi seriji: Ito (Jap) – Vtič (Slo), Komar (Slo) – Marujama (Jap), Ulrichova (Češ) – Bogataj (Slo), Maurer (Kan) – Prevc (Slo), Graesli (Nor) – Križnar (Slo), Kykkaenen (Fin) – Klinec (Slo).