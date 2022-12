Temelji, ki smo jih poznali še malodane pred kratkim, so se nam porušili. Kar nas je nekdaj v življenju vodilo, se je izgubilo. Opazujem svojce, ki postavljajo vprašanja o bolniku, ki čaka na operacijo ali je že bil operiran. Ta vprašanja so drugačna kot nekdaj. Drugačna zato, ker so mnogo manj potrpežljiva, izžarevajo željo po nenehnem nasprotovanju, ki ne koristi nikomur, še najmanj pa pacientu. Zakaj to počnejo? Ker so ujetniki okoliščin. Vse več je ekscesov, agresije. A ne zato, ker bi bili ljudje danes bolj zlobni, kot so bili nekdaj, temveč ker so izgubljeni v času in prostoru, ne zmorejo zdržati sami s sabo. Čeprav si na vse kriplje prizadevamo, da bi se stanje normaliziralo, glede na to, kar vsak dan vidim v odnosu s pacienti in svojci, dvomim, da se bodo razmere v kratkem izboljšale. x Ona