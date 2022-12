Luknja v žepu

Moja meja je padla 21. decembra 2007. Tistega dne sem se prvič v življenju lahko peljal iz Pirana v Italijo brez kakršne koli kontrole. Nikjer ni bilo nikogar. Občutek je bil izjemen. Moj svet je postal ena sama celota. A domet tistega dejanja je bil bistveno večji. Ne da bi te kdo spraševal po dokumentih, si nenadoma lahko potoval od Pirana do Severnega rta ali pa do Lizbone. Prostor neizmerne svobode, o katerem sem v svoji mladosti lahko samo sanjal. Na misel mi je prišlo ponižanje, ki si ga doživljal vsakič, ko si prečkal mejo, potem razne nesmiselne omejitve, plačilo »depozita«, vse ure, preživete v dolgih kolonah, in skrb, da cariniki ne bi našli skrite knjige ali revije v avtu. Moji otroci ne razumejo mojega veselja, da ni več nobene kontrole, ko se peljemo čez mejo. Mejo doživljajo kot nepomembno administrativno črto, prav tako kot sem sam dojemal mejo med Slovenijo in Hrvaško v času Jugoslavije.