Leto, ki se izteka, je v veliki meri zaznamovalo vreme. Velikokrat je bilo čudovito, ampak v spominu ostajajo ekstremi, v spominu ostajajo dnevi, ko je bilo neprijazno. In, roko na srce, vremensko neprijaznih dni je bilo letos veliko. Ja, prav vse vremenske nebodijihtreba so nas doletele, od poplav do vročinskih požarov. Ne zgolj nas, ker kot je rekla astronavtka slovenskih korenin Sunita Williams: »Iz vesolja se ne vidi državnih mej. Te so narisane le na zemljevidih in v naših glavah.« Toliko časa smo si zatiskali oči in malomarno odmahovali z roko vsakokrat, ko se je kdo usajal nad pretiranim onesnaževanjem in prepohlepnim izkoriščanjem bogastev našega planeta, da začenjamo zdaj plačevati račune z obrestmi vred.