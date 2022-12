Nunar je ob potrditvi tekme »obljubil«, da si bo proge pred tekmo od blizu ogledal še enkrat, da bo užival v teku na prizorišču, kjer je dolgo sodeloval tako v organizacijski vlogi kot tudi v športnem delu v slovenski reprezentanci.

Pokljuka bo med 5. in 8. januarjem gostila četrto tekmovanje sezone. Tekmovalce in tekmovalke čakata sprinta, zasledovanji in v nedeljo še tekmi mešanih parov in mešanih štafet.

O progah bi v teh dneh sicer več lahko povedali slovenski tekmovalci. V ponedeljek in torek je Pokljuka namreč gostila državno prvenstvo v sprintu in zasledovanju, na katerem pa so manjkali najboljši, ki se pripravljajo na nastope v eliti.

Moški sprint je dobil mladinec Pavel Trojer iz Ihana pred tekmovalcem Brda Maticem Bradeškom, ki je zaostal le štiri sekunde, in klubskim kolegom Timom Zabretom. V zasledovanju sta Bradeško in Trojer zamenjala mesti, tretji je bil triglavan Mark Vozelj.

V ženskem sprintu se je zmage veselila Kaja Zorč iz bohinjskega kluba pred tekmovalko Triglava Tais Vozelj in Elo Sever (Brdo). V absolutni konkurenci je zmagala Ukrajinka Julija Džima. Slednja je na zasledovanju manjkala, med članicami pa je bil vrstni red na prvih dveh mestih enak, na tretjo stopničko zmagovalnega odra pa se je prebila Manca Caserman.