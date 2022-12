Letos januarja so ponudniki gostinskih storitev v okviru Razvojne agencije Sora – Turizem Škofja Loka in Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka organizirali prvi kulinarični festival Okusi Škofjeloškega. Od 6. do 31. januarja prihodnje leto bodo gurmani vnovič prišli na svoj račun. Rdeča nit festivala, ki poteka v krajih ob Selški in Poljanski Sori ter združuje enajst gostiln in turističnih kmetij, ki so se zavezale skupni zgodbi povezovanja in dvigu prepoznavnosti, bo tradicionalna lokalna kulinarika, postrežena na sodoben način. Poudarek gostinskih ponudnikov bo na lokalnih dobaviteljih surovin. Ti na Škofjeloškem od nekdaj stavijo na raznolikost zelenjave s podeželskih vrtov, gobe in gozdne sadeže iz lokalnih gozdov, sadje iz travniških sadovnjakov, sveže meso, zelišča in pristen domač med. Vse to bodo tudi ključne sestavine krožnikov, ki jih bodo za goste po enotni ceni 25 evrov ponujali ponudniki v gostilnah in na turističnih kmetijah, ki so vključeni v kulinarično zgodbo Okusi Škofjeloškega.

»Festivalu se bosta v prihodnjem letu pridružila dva nova gostinska ponudnika, dva, ki sta bila v festival vključena v letošnjem letu, pa sta zaradi objektivnih razlogov odstopila od sodelovanja. V izvedbo in promocijo novega kulinaričnega festivala se je vključila tudi gostinska sekcija, ki deluje v sklopu Območne obrtno-podjetniške zbornice Škofja Loka,« je pojasnila Andreja Križnar iz Turizma Škofja Loka.

Sledljivost sestavin je dodana vrednost

Po besedah Križnarjeve je bil letošnji festival več kot uspešen in je kljub težkim covidnim razmeram izpolnil pričakovanja organizatorjev. Z izvedbo in prodajo menijev so bili zelo zadovoljni tudi sodelujoči gostinci in predstavniki turističnih kmetij, skupaj so uspeli prodati več kot 1300 festivalskih menijev. Največ obiska so našteli v Gostišču Tolc v vasi Sorica, sledile so gostilne Starman, Na vasi in Danilo. »Festivalski koncept smo zastavili tako, da ne izpostavljamo gostinskih ponudnikov in jedi, ampak dajemo poudarek lokalnim sestavinam, iz katerih kuharski mojstri pripravljajo jedi oziroma oblikujejo menijske hode. Trudimo se, da so sestavine čim bolj lokalnega izvora in da ima gost, ki naroči določen meni, možnost izvedeti, od kod sestavine prihajajo. To je velika dodana vrednost našega festivala,« meni sogovornica.

Potem ko organizatorji kulinaričnega festivala letos zaradi covidnih omejitev niso mogli izpeljati otvoritvene večerje, bo ta 5. januarja prihodnje leto potekala dan pred uradnim začetkom festivala. »Na dogodku se bodo predstavili vsi, ki bodo sodelovali na festivalu. Nekateri bodo sodelovali pri pripravi menija, drugi s prigrizki ob otvoritvi. Novost festivala bodo vegetarijanski in veganski meniji, ki jih bodo nekateri gostinci ponujali poleg mesnih menijev, vsi gostinski ponudniki pa bodo imeli tudi vnaprej pripravljeno predlogo za svoje menije, ki bo skladna s celostno podobo festivala in bodo vanjo vpisali tudi dobavitelje lokalnih surovin,« je še povedala Andreja Križnar.

