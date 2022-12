Z zavedanjem, da je treba vire pitne vode varovati, so se v mekinjskem samostanu sestali vsi sodelujoči v projektu Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah. Gre za mednarodni projekt, s katerim želijo vplivati na zavest o skrbi za vodo kot naravno dobrino, saj se bo le tako lahko dolgoročno razvijal trajnostni turizem. Kot je poudarilo več sogovornikov, se mora vsak posameznik zavedati, da je treba vodne vire varovati, predvsem pa ne smemo dopustiti neodgovornega onesnaževanja povirij. Izvire, ki so jih na podlagi analiz vode prepoznali kot kvalitetne, to pomeni, da je voda pitna, so vključili v mrežo vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah. Kar pomeni, da se bodo lahko pohodniki odpravili od izvira do izvira in brez skrbi pili čisto pitno vodo iz namenskega kozarca, pri čemer bodo še naprej redno opravljali meritve izvirske vode. V projektu sodelujoče lokalne akcijske skupine LAS Srce Slovenije, LAS Gorenjska košarica, LAS Zgornje Savinjske in Šaleške doline in LAG Regionalkooperation Unterkärnten so program podprle tudi s festivali pitne vode, delavnicami, okroglimi mizami, razstavami in pohodniškim festivalom. Organizirali so tudi izobraževanje za preizkuševalca vode oziroma vodnega someljeja.

Nekatere vode niso več čiste

Pomembno vlogo v projektu je imel tudi Jamarski klub Kamnik. Člana Vido Kregar in Rajko Slapnik dobro poznata podzemno hidrografsko mrežo v Kamniško-Savinjskih Alpah in zadnjih šest let izvajata reden monitoring na 52 izvirih, o rezultatih pa sproti obveščata javnost. Med drugim sta ugotovila, da je v mnogih izvirih kakovost vode izjemna, na kar med drugim kažejo tudi izvirski polži, ki živijo le v izvirih vode najvišje kakovosti. A ni povsod tako, nekaj izvirov je bilo treba izločiti.

»Najmočnejši izvir v Kamniško-Savinjskih Alpah je izvir Kamniške Bistrice, ki ga napajajo vode, ki pritečejo iz centralnega masiva kamniških gora. Voda v izviru je zelo kakovostna in jo lahko uvrščamo v vrh alpskih vod v Sloveniji. Izredno kvalitetna voda je tudi v Kraljevem vrelcu, enem izmed manjših izvirov v dolini Kamniške Bistrice. Nad vasjo Kališe je zajetje pri sv. Ahacu, kjer se lahko odžejajo kolesarji. Tudi ta voda je neoporečna, je pa okus bolj kisel od ostalih vod v okolici,« nam je bližnje vode predstavil Rajko Slapnik, hkrati pa poudaril, da nekatere vode v našem okolju niso čiste. Ena izmed takih je potok Črnevka.

Pot je dolga 190 kilometrov

Vodna pot, kot so poimenovali pohodniško pot okoli Kamniško-Svinjskih Alp, poteka po že ustaljenih poteh. Razdeljena je na enajst etap s povprečno dolžino 17,2 kilometra, vsako se da prehoditi v 4 do 5 urah. Na poti se skupaj povzpnemo za 7000 metrov in ravno toliko spustimo. Pot bo treba še razvijati, da jo bodo za svojo sprejeli tako domačini kot obiskovalci. Postavili so tudi informativne table, do samih besedil pa se bo dostopalo tudi preko različnih medijev, od mobilne pohodniške aplikacije do zemljevidov.