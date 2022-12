Pod voščilom, ki ga je Mestna občina Ljubljana tik pred prazniki zakupila na naslovnici našega časopisa, so poleg župana Zorana Jankovića in direktorice mestne uprave Urše Otoničar podpisani tudi podžupani. Za peterico že znanih podžupanskih imen z Liste Zorana Jankovića je podpisan tudi Samo Logar, mestni svetnik, ki je bil v ljubljanski mestni svet izvoljen kot nosilec liste Gibanja Svoboda. Že od novembrskih volitev se je ugibalo, da bo ravno Logar podžupan iz vrst Svobode, vendar Janković do včeraj tega ni potrdil. Logar bo zadolžen za področje športa, je napovedal Janković.

Logar je dejal le, da bo funkcijo podžupana opravljal nepoklicno. Dodatnih informacij o svojem imenovanju in rezultatih koalicijskega dogovarjanja med Listo Zorana Jankovića in Gibanjem Svoboda Logar v tem trenutku še ni želel razkriti. Več informacij naj bi podali na skupni tiskovni konferenci po novem letu, je pojasnil Logar. Glede na to, da je Janković Logarju zaupal podžupansko mesto, smo sklepali, da sta Lista Zorana Jankovića z 18 mestnimi svetniki in Gibanje Svoboda z osmimi svetniki vendarle formalizirala dogovor o sodelovanju. Janković je potrdil, da so minuli teden parafirali koalicijski dogovor in da ga bodo po novem letu slavnostno podpisali. Takrat bo Janković predstavil tako Logarja kot preostale podžupane, razkril bo tudi vsebino koalicijskega dogovora.

Dva poklicna in štirje nepoklicni podžupani

V mandatu 2022–2026 je Janković za podžupane imenoval Tjašo Ficko, Aleša Čerina, Janeza Koželja in Dejana Crneka, ki so bili podžupani tudi v minulem mandatu. Pred nekaj tedni je kot podžupana predstavil še nekdanjega ministra za javno upravo v vladi Janeza Janše Boštjana Koritnika. Že sedaj pa je znano, da bo v podžupanski zasedbi med mandatom prišlo do zamenjave. Župan Janković je namreč nedavno razkril, da bo Koželja na podžupanskem mestu zamenjal arhitekt in mestni svetnik Rok Žnidaršič. Župan je že večkrat pojasnil, da je Koželju prepustil odločitev, kdaj bo posle predal svojemu mlajšemu nasledniku, predvidoma pa naj bi se to zgodilo do sredine prihodnjega leta.

Janković je razkril, da bosta v tem mandatu funkcijo podžupana poklicno opravljala le Ficko in Crnek, ki sta bila poklicna podžupana tudi v prejšnjem mandatu. Čerin, Koželj, Koritnik in Logar bodo funkcijo opravljali nepoklicno. Medtem ko poklicnim podžupanom župan lahko odmeri plačo v višini od 44. do 51. plačnega razreda, nepoklicnim podžupanom pripada polovica plače, kakršno bi prejemali, če bi funkcijo opravljali poklicno.