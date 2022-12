V Petrolu ne izključujejo delnega umika s trga energentov

V družbi napovedujejo odškodninske tožbe zoper državi Slovenijo in Hrvaško, če spora glede nadomestila zaradi poslovne škode, ki so jo utrpeli zaradi vladnih regulacij cen naftnih derivatov, ne bodo uspeli rešiti po mirni poti, na Hrvaškem pa za danes med 12. in 13. uro tudi enourno protestno zaprtje poslovalnic.