Podatke o izvozu je ministrstvo za gospodarstvo posredovalo na zahtevo Sevima Dagdelena, poslanca skrajno leve stranke Die Linke, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Do rekordne vrednosti izvoza orožja in vojaške opreme, ki jo je prehitel le lanski izvoz v vrednosti 9,35 milijarde evrov, je letos prišlo kljub temu, da se je vladajoča nemška koalicija pod vodstvom kanclerja Olafa Scholza zavezala, da bo izvoz zmanjšala.

Toda vojna v Ukrajini je to obljubo postavila na glavo. Samo Ukrajini je Nemčija letos dobavila za 2,24 milijarde evrov orožja in opreme. Sledijo Nizozemska, ZDA, Velika Britanija in Madžarska.

V 16 letih vlade nekdanje kanclerke Angele Merkel je bila meja šestih milijard evrov tovrstnega izvoza presežena le petkrat.