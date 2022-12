Vlada meni, da je ta skupina zavarovancev ob upokojitvi v slabšem položaju kot ostali zavarovanci, ki izpolnijo pogoje za starostno ali invalidsko upokojitev. V pokojninsko osnovo se jim namreč upoštevajo nadomestila, ki so jim bila predhodno že odmerjena pod pogoji za odmero invalidske pokojnine. To pomeni, da je njihova pokojninska osnova pri upokojitvi dvakrat zmanjšana.

Po mnenju vlade je treba sprejeti spremembe, na podlagi katerih se ob upokojitvi pri določitvi pokojninske osnove ne bodo več upoštevala nadomestila za krajši delovni čas oziroma delna invalidska pokojnina, ampak se bo prejeta sorazmerna plača preračunala na polni delovni čas.

Odbor DZ za delo je novembra sicer zavrnil predlog dopolnitve pokojninskega zakona, s katerim je DS želel odpraviti nestimulativen način določanja pokojninske osnove za delovne invalide s krajšim delovnim časom in z nadomestilom plače iz invalidskega zavarovanja. Vendar pa je odbor pozval ministrstvo, da do konca letošnjega leta pripravi predlog novele, s katero se bo celovito odpravila omenjena anomalija.

Povprečen znesek delne invalidske pokojnine po pokojninski zakonodaji iz leta 1999 oziroma delnega nadomestila po pokojninskem zakonu iz leta 2012 je lani znašal 335 evrov, skupno število prejemnikov obeh pravic pa je bilo 16.247.

Predlog novele bo nadalje Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) omogočil izmenjavo dodatnih podatkov z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in ministrstvom za javno upravo. Zpiz namreč za izvajanje svojih zakonskih pooblastil potrebuje pravno podlago tudi za izmenjavo podatkov, ki jih ZZZS vodi v skladu z zakonoma, ki urejata dolgotrajno oskrbo in čezmejno izvajanje storitev, ter podatke iz obrazca prijave nezgode in poškodbe pri delu, ki jih ZZZS obdeluje v svojem informacijskem sistemu kot upravljavec ali obdelovalec. Slednje je predvideno s predlogom.

Prav tako Zpiz potrebuje pravno podlago za izmenjavo podatkov z ministrstvom za javno upravo za pridobitev podatkov iz začasne centralne elektronske hrambe dokumentov z namenom, da bo lahko ugotavljal obveznost zavarovanja.

Predlog nadalje ureja financiranje Inštituta za ekonomska raziskovanja za izvajanje simulacij in analiz na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Prav tako predlog ureja prilagoditev predpisov spremembam na področju obračuna davčnih odtegljajev od plače in nadomestil plače in s tem prijave, ki jih finančna uprava posreduje Zpizu.

Nenazadnje se veljavni pokojninski zakon s predlogom usklajuje z novim mednarodnim standardom računovodskega poročanja.