V prepiru so s snežnim kolom razbili tudi dve okni na kamp prikolici.

Policisti so uspeli vse akterje pomiriti. Zaradi suma storitve kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari in lahke telesne poškodbe bodo ovadili dve osebi, zaradi kršitve javnega reda in miru pa bodo uvedli postopek o prekršku zoper dva polnoletna in enega mladoletnika, so dodali na novomeški policijski upravi (PU).