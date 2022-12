Asta Vrečko je spomnila, da je bila Prešernova nagrada Rupniku podeljena po postopku, ki ni bil ustaljen, na kar je že takrat opozarjala strokovna javnost. »Gre pa tudi za določene zlorabe. Čeprav s samo umetnostjo nimajo neposredne povezave, pa njihovo razkritje veleva minimalno spodobnost, da bi se nagrada kot taka, najvišja nagrada za umetnost in kulturo, vrnila,« je dejala.

Strokovna komisija Prešernovega sklada po besedah ministrice Rupnika ni predlagala za nagrado, ob tem pa jo je prejel zgolj za eno samo delo, ki ni dostopno širši javnosti. »Velike Prešernove nagrade se dajejo za opus«, ta pa bi moral biti po besedah ministrice tudi dostopen javnosti.

Na vprašanje, ali je zaradi afere pričakovati odstranitev Rupnikovega mozaika, je ministrica povedala, da ministrstvo za kulturo nima te pristojnosti, obenem pa tudi »nimajo nobene želje, da bi brisali zgodovino«. Dodala je, da pristojni zakon morebitnih drugih ukrepov ministrstva za kulturo ne določa, saj »niso pristojni ali moralni razsodniki«, drugi postopki pa so v domeni samega Prešernovega sklada.

V zadnjih tednih prihajajo na dan pričevanja o spolnih, psihičnih in duhovnih zlorabah, ki naj bi jih v Italiji, kjer deluje, in tudi v Sloveniji povzročil slikar, jezuit slovenskega rodu pater Rupnik.

Predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada Jožef Muhovič je nedavno za Večer ocenil, da je spolna zloraba nedvomno nesprejemljivo in zavržno dejanje, vendar patra Rupnika v obdobju do pravnomočno dokazane krivde pred civilnim sodiščem varuje domneva nedolžnosti. Za odvzem najvišje državne nagrade za umetnost po njegovih besedah ni ravne podlage niti v zakonu o Prešernovi nagradi niti v statutu Prešernovega sklada.

Rupnik je Prešernovo nagrado prejel leta 2000 za mozaično poslikavo kapele Redemptoris Mater (Odrešenikova mati), ki se nahaja v papeževih zasebnih prostorih v Vatikanu.

»Napovedana ustavna presoja novele zakona o RTVS je še en zavlačevalni manever«

Ministrica za kulturo je danes tudi povedala, da bodo spoštovali predvidene časovnice v noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija (RTVS), v kateri so konkretno opredeljeni roki za imenovanje novega sveta in uprave zavoda. Napovedano pobudo za ustavno presojo novele pa razume kot še en zavlačevalni manever trenutnega vodstva zavoda.

Napovedana pobuda za vložitev ustavne presoje novele, pod katero je prvopodpisani predsednik zdajšnjega programskega sveta Peter Gregorčič, je še en zavlačevalni manever trenutnega vodstva zavoda, ki se želi ohraniti na svojih mestih, je ministrica dejala ob robu sprejema za ustvarjalce filmov Babičino seksualno življenje in Telesce.

Pobuda za ustavno presojo je po njenih besedah sicer demokratični postopek, ki ga na ministrstvu spoštujejo in ga bodo tudi upoštevali. Vendar pa so ljudje na novembrskem referendumu o noveli po njenih besedah povedali, česa si želijo, tako da bi sama na mestu pobudnikov še enkrat premislila glede vložitve pobude.

Sicer pa je spomnila, da so se tako na ministrstvu kot v vladi že takoj na začetku mandata zavezali, da bodo zakon o RTVS spremenili in umaknili neposredno strankarsko politiko iz vodenja in upravljanja javnega zavoda. »Do kam ta lahko pripelje, vidimo vsak dan,« je opomnila.

Novi 17-članski svet zavoda mora biti ustanovljen v 60 dneh po uveljavitvi novele

Novela zakona, ki je bila potrjena na referendumu 27. novembra, vendar pa še ni bila objavljena v uradnem listu, določa, da bo z dnem njene uveljavitve prenehal mandat članov programskega in nadzornega sveta zavoda ter mandat generalnega direktorja in direktorjev radia in televizije. Programski in nadzorni svet RTVS bosta nadaljevala delo do konstituiranja sveta zavoda v skladu z novelo, generalni direktor Andrej Grah Whatmough pa bo opravljal funkcijo do imenovanja uprave zavoda kot vršilec dolžnosti.

Novi 17-članski svet zavoda, ki bo nasledil dozdajšnji programski in nadzorni svet, mora biti ustanovljen najpozneje v 60 dneh po uveljavitvi novele. V skladu s prizadevanji vlade in civilne družbe, da se javni zavod depolitizira, nobenega člana sveta ne bosta imenovala niti DZ niti vlada.

Javni zavod bo v skladu z novelo vodila in upravljala štiričlanska uprava. Predsednika uprave bo imenoval svet na podlagi javnega razpisa, dva člana uprave bo svet imenoval na predlog predsednika uprave, delavskega direktorja pa bodo izvolili zaposleni na zavodu.