Ob tem je ministrica spomnila, da je bila Prešernova nagrada Rupniku podeljena po postopku, ki ni bil predviden, »še manj pa ustaljen«, na kar je že tedaj opozarjala strokovna javnost. Upravni odbor Prešernovega sklada, ki mu je takrat predsedoval arhitekt Jože Kušar, je namreč Rupniku to nagrado podelil samovoljno – patra namreč ni bilo med peterico kandidatov za Prešernovo nagrado, ki so jih zanjo predlagale strokovne komisije, temveč ga je med morebitne prejemnike uvrstil upravni odbor sam, in to po zunanjem priporočilu, nato pa mu nagrado tudi podelil, in sicer za mozaično poslikavo kapele Redemptoris Mater, ki se nahaja v papeževih zasebnih prostorih v Vatikanu – pri čemer pa je omenjeni mozaik v živo videl le en član odbora.

Kot je opomnila ministrica, je Rupnik Prešernovo nagrado dobil zgolj za eno samo delo, ki ni dostopno širši javnosti, pa četudi so Prešernove nagrade namenjene za življenjsko delo, pri čemer mora biti ta opus javno dostopen. Pojasnila je tudi, da ministrstvo za kulturo v zvezi s Prešernovimi nagradami nima posebnih pristojnosti oziroma zakonskih podlag za ukrepanje, saj so vsi postopki v domeni Prešernovega sklada. Sedanji predsednik upravnega odbora Prešernovega sklada Jožef Muhovič je sicer nedavno ocenil, da je spolna zloraba res nesprejemljivo in zavržno dejanje, da pa Rupnika v obdobju do pravnomočno dokazane krivde pred civilnim sodiščem varuje domneva nedolžnosti; za odvzem nagrade pa po njegovih besedah ni pravne podlage ne v zakonu o Prešernovi nagradi ne v statutu Prešernovega sklada.