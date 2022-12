Konec junija je na zadnjem sedežu družinskega avtomobila v Chicagu ugasnilo življenje pet mesecev stare Cecilie Thomas. Umrla je zaradi strela v glavo. Kdorkoli je iz drugega avtomobila streljal na družino – v avtu so namreč bili še dekličini starši in njen triletni bratec -, je zadel napačno tarčo. Na žalost Cecilia še zdaleč ni edini otrok, ki se je letos znašel v črni kroniki ameriških medijev. Na božični večer je bila v Kansas Cityju ubita triletna punčka, med smrtnimi žrtvami strelnega orožja pa je letos tudi 19 učencev, starih enajst let ali manj, ki jih je konec maja v strelskem pohodu ubil napadalec na šoli v kraju Uvalde v Teksasu. Do danes, statistika se spreminja na dnevni bazi, je bilo ubitih 306 otrok, mlajših od sedemnajst let, ter 1325 starih med dvanajst in sedemnajst. Skupno do tega leta jih je bilo ranjenih še 4399, poroča neprofitna organizacija Arhiv nasilja s strelnim orožjem. To je največ v devetih letih, odkar spremljajo to statistiko (lani je bilo ubitih ali ranjenih 5708 otrok, ob začetku zbiranja podatkov leta 2014 pa 2859).

Raziskava raziskovalnega centra za nadzor poškodb na univerzi Harvard je pokazala, da so v ZDA lani zabeležili največ smrtnih žrtev v zadnjih štirih desetletjih. Stopnja umorov in samomorov se je povišala za osem odstotkov in dosegla raven zgodnjih devetdesetih let prejšnjega stoletja. V eni najobsežnejših analiz smrti zaradi orožja so ugotovili, da so začele številke naraščati leta 2005, v času nedavne pandemije pa so poskočile za petino. Med ubitimi je bilo štirinajst odstotkov žensk, a njihovo število narašča veliko hitreje kot pri moških. Od leta 2010 do lani se je število povišalo za več kot 70 odstotkov, številke so zaskrbljujoče zlasti pri temnopoltih ženskah. Strokovnjaki so v času koronakrize tako v Severni Ameriki kot ponekod drugod po svetu zabeležili znatni porast femicidov, nasilnih smrti deklic in žensk zaradi njihovega spola, nad katere roko največkrat dvignejo družinski člani. Avtorji raziskave sicer pravijo, da so vzroki za porast števila vseh smrtnih žrtev strelnega orožja kompleksni, da jih ne gre posploševati, a vendarle izpostavljajo dejavnike kot so težave v službi in zasebnem življenju, povečano prodajo orožja, stres, težave z duševnim zdravjem … V povprečju je v ZDA letno ranjenih ali ubitih okoli 117 tisoč ljudi, dnevno več kot tristo, od tega jih več kot sto umre. Največ umorov se pripeti v mestih, na podeželju pa so pogostejši samomori.