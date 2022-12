Kriminalisti so aretirali 59-letno žensko in 64-letnega moškega, osumljena napeljevanja k umoru. »Osumljena sta dlje časa opazovala bivališče oškodovane osebe, jo fotografirala in ji pošiljala sporočila. Ker sta jo krivila za dogodke iz preteklosti, sta se želela maščevati tako, da najdeta nekoga, ki bi jo za plačilo umoril,« so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Da iščeta nekoga takega, je na srečo izvedel sorodnik »tarče«. Da bi jo zaščitil, je navezal stik z osumljenko in ugotovil, da sta tako ona kot pet let starejši moški trdno odločena, da bosta umor izpeljala. Sorodniku sta tako ponudila več tisoč evrov plačila, on pa je o tem obvestil potencialno tarčo in policijo. Osumljenca so prijeli, preiskovalni sodnik je zanju odredil pripor. Policija zaradi interesa preiskave več podrobnosti ne more posredovati.