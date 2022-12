Cene plina so se začele občutno zniževati sredi tega meseca in od takrat padle za okoli 50 evrov, medtem ko je bil letošnji cenovni rekord dosežen konec avgusta s skoraj 346 evri za megavatno uro. Takrat je Rusija začela pospešeno zmanjševati oziroma ustavljati dobave članicam EU. Razlog za padanje cen v zadnjih dneh analitiki po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pripisujejo sočasnemu učinku trenutnega zelo milega zimskega vremena in še vedno bogato napolnjenih skladišč plina.

Če je bila predvsem prva polovica meseca decembra hladna, je pred božičem nastopila odjuga, ki se bo po napovedih zavlekla tudi v prve dni novega leta. Medtem ko so se skladišča plina v hladnih decembrskih dneh praznila, se v zadnjih petih dneh po podatkih evropskega združenja operaterjev plinskega omrežja spet polnijo. Na ravni EU so trenutno zapolnjena 83-odstotno, v Nemčiji 88-odstotno, v Avstriji skoraj 86-odstotno, v Italiji 83-odstotno in v Franciji 84-odstotno.

Padanje cen plina je spodbudna novica za članice EU. Te so se minuli teden po dolgem usklajevanju vendarle dogovorile tudi o mehanizmu dinamičnega omejevanja borznih cen plina, ki se bo v prihodnjem letu - od sredine februarja naprej - lahko sprožil ob morebitnih vnovičnih tržnih ekscesih.

Občutno cenejša tudi elektrika

Ob plinu se v zadnjih dneh občutno ceni tudi elektrika, k čemur ob stabilizaciji razmer na področju oskrbe prav tako prispeva trenutno toplo zimsko vreme. Če so v začetku meseca cene na nemški borzi za dobavo v 2023 vnovič dosegle skoraj 400 evrov na megavatno uro za pasovno energijo in 500 evrov za energijo v konicah, so bile v petek pred božičem pri skoraj 264 evrih oziroma nekaj nad 342 evri.

V teh prazničnih dneh je sicer trgovanje na nemški borzi zelo skromno in ne kaže prav slike, je pa cena elektrike sodeč po spletni strani electricitymaps.com v celinski EU tudi v konicah trenutno pri okoli 100 evrih.

Sta pa ceni plina in elektrike še vedno večkratnik tistih v letu 2020 in še v prvem delu 2021.