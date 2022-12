Spored silvestrovanj v središču Ljubljane bo dovolj raznovrsten, da bo primeren za ljudi vseh okusov in starosti. Na Kongresnem trgu bodo nastopili Samuel Lucas, Maraaya in Miran Rudan, kot ob tem poudarjajo organizatorji, pa je z omenjenega trga tudi eden od najlepših pogledov na ognjemet, ki bo ob polnoči zaznamoval prihod novega leta.

Prizorišče na Mestnem trgu je tradicionalno namenjeno ljubiteljem popevk, letos bodo tam nastopili Helena Blagne, Nuša Derenda in Alenka Godec, program na Pogačarjevem trgu bo v znamenju pop glasbe s skupino Pop Design, najbolj živahno pa bo spet obarvan Trg francoske revolucije z nastopi Nipkeja, Zlatka, Klemna Klemna in RecycleMana ter skupine Happy Ol' McWeasel.

Ob polnoči bo ognjemet z Ljubljanskega gradu osvetlil nebo nad Ljubljano in oznanil začetek novega leta. Kot so pojasnili v Turizmu Ljubljana, bo pet minut dolg ognjemet iz biorazgradljivih izstrelkov, ki so sestavljeni izključno iz papirja oziroma razgradljivih materialov ter so v skladu z evropsko zakonodajo.

»Pri ognjemetih, ki jih naroči Mestna občina Ljubljana, gre za razmeroma kratkotrajno onesnaženje zraka, kar so dokazale tudi meritve Instituta Jožefa Stefana. Izvedli ga bomo, ker prinaša veliko veselje meščanom in obiskovalcem ter predstavlja pomemben del praznovanja, z njim pa želimo tudi preprečiti pojav manjših zasebnih ognjemetov, ki so okolju bolj škodljivi,« pravijo organizatorji Ognjemet bo stal 4500 evrov, v primeru megle, povečane oblačnosti ali močnega vetra pa bo ta zgolj zvočni, z nizko letečimi raketami, in bo stal 2400 evrov.

V Kopru v novo leto z Big Foot Mamo

V Mariboru se tako kot že nekaj zadnjih let za ognjemet niso odločili, saj na mestni občini pravijo, da se zavedajo negativnih vplivov na ljudi, živali in okolje. Vendar zaradi tega v štajerski prestolnici gotovo ne bo nič manj veselo, saj se bo na Trgu Leona Štuklja zbralo več tisoč ljudi, za zabavo na zelo priljubljenem silvestrovanju pa bo poskrbela glasbena skupina Coverlover.

Na Obali bo najbolj živahno v Kopru, kjer bodo obiskovalci v novo leto vstopili skupaj s skupinama Ne me jugat in Big Foot Mama, ki bosta nastopili na Titovem trgu, pred tem bo v koprskem gledališču mogoče prisluhniti triu Eroika. Na Tartinijevem trgu v Piranu bosta za glasbo poskrbela skupina GeDoRe in Adriano Roy Dee Jay, na izolski Lonki pa bodo novo leto pričakali s skupinama New Jersey - The greatest tribute to Bon Jovi in Lisjaki. Nikjer v obalnih občinah ne napovedujejo ognjemetov.

Na Gorenjskem bodo množično leto 2023 pričakali v Kranju in na Bledu. Na Glavnem trgu v Kranju bodo silvestrovali z Markom Vozljem in Mojstri, namesto ognjemeta pa bodo, tako kot že zadnjih deset let, vstop v novo leto obeležili s konfeti in dunajskim valčkom. Na Bledu bodo ognjemet nadomestili z laserskim šovom, prehod v novo leto pa bodo obiskovalci pričakali z Dejan Dogaja bandom.

Vlado Kreslin v Novem mestu, v Novi gorici Jan Plestenjak

V Celju bo veliko silvestrovanje s skupino Kingston potekalo na Krekovem trgu, medtem ko bodo v Velenju tradicionalno mestno silvestrovanje pripravili na Titovem trgu, kjer bo zbrane v zadnjih minutah starega leta zabavala skupina Rock'n'Band. V šaleški prestolnici so se namesto za ognjemet odločili 10.000 evrov nameniti odboru za pomoč občankam in občanom Šaleške doline, ki bo pomagal tistim, ki pomoč najbolj potrebujejo. Javna silvestrovanja na Celjskem pripravljajo tudi v Žalcu, Rogaški Slatini in Slovenskih Konjicah.

Na Ptuju se bodo od starega leta na Mestnem trgu že dopoldne najprej poslovili otroci, na večernem silvestrovanju na prostem pa bodo novo leto pričakali s Karneval bandom in DJ Bojčem. Slovenj Gradec bo v novo leto vstopil s skupino Potepini.

Največje silvestrovanje na Dolenjskem bo seveda potekalo v Novem mestu, kjer bodo na Glavnem trgu nastopili Batista Cadillac, Vlado Kreslin in Mali bogovi ter Balkan Boys. V Kočevju bodo novo leto pričakali v družbi lokalnih skupin KočevSKA orkestra in Inšpektorji, na ribniškem gradu pa zvečer obljubljajo zabavo s skupino Fortissimo.

Tudi v Pomurju se je na prosto vrnila večina tradicionalnih silvestrovanj, ki jih pripravljajo po večjih in turističnih krajih. V Murski Soboti bosta po popoldanskem otroškem silvestrovanju zbrane zabavali skupini Zlata žila in Blue Planet. V Lendavi bo silvestrovanje potekalo ob poletnem odru gledališke in koncertne dvorane, nastopala bo skupina Prestiž, ognjemet pa bodo nadomestili z igro svetlobe. V Ljutomeru klasični ognjemet ostaja, na silvestrovanju na mestnem trgu ga bo spremljala tudi skupina Vajb.

V Novi Gorici bodo letos silvestrovali s koncertom Jana Plestenjaka in DJ programom, medtem ko bodo ognjemeta deležni z druge strani meje, saj bo zanj poskrbela občina Gorica, tam pa bo potekala tudi zabava z animacijo, koncertom in DJ programom.