V Neku so oktobra izvajali obsežen remont, ki omogoča podaljšanje njenega obratovanja za nadaljnjih 20 let, zato nuklearka ni obratovala. Zaradi varčevanja s premogom je bila od sredine oktobra ustavljena tudi Termoelektrarna Šoštanj, spet so jo v elektroenergetsko omrežje vključili šele v začetku decembra.

Od tiste v lanskem novembru je bila tako proizvodnja električne energije prejšnji mesec manjša za 38 odstotkov. Proizvodnja v hidroelektrarnah je bila manjša za 13 odstotkov, v termoelektrarnah za 73 odstotkov in v jedrski elektrarni za 28 odstotkov. Manjši proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledil tudi padec porabe goriv. Skupna poraba goriv je bila po izračunih statistikov za 69 odstotkov manjša kot pred enim letom.

Potrebe po uvozu so se zmanjšale

Zaradi rasti proizvodnje so se potrebe po uvozu zmanjšale. Novembra smo v Sloveniji uvozili 1044 GWh električne energije, kar je 16 odstotkov manj kot mesec prej, toda še vedno 62 odstotkov več kot novembra lani. Hkrati smo izvozili 648 GWh elektrike, kar je odstotek več kot novembra 2021.

Gospodinjstva so novembra porabila 303 GWh električne energije, poslovni subjekti pa 606 GWh. Pri slednjih je s 314 GWh prevladovala predelovalna dejavnost. V primerjavi z lanskim novembrom se je poraba v gospodinjstvih zmanjšala za osem odstotkov, pri poslovnih subjektih pa za sedem odstotkov.

Količina oskrbe z energenti se je na letni ravni zmanjšala pri vseh kategorijah z izjemo neosvinčenega motornega bencina, dizelskega goriva ter petrolejskega goriva za reaktivne motorje. Oskrba z rjavim premogom in lignitom se je povečala za 89 odstotkov, črnim premogom in antracitom za 50 odstotkov, ekstra lahkim kurilnim oljem za 25 odstotkov, zemeljskim plinom za 17 odstotkov, utekočinjenim naftnim plinom za 14 odstotkov, koksom za devet odstotkov, drugimi naftnimi proizvodi pa za sedem odstotkov.