Hrvaška bo evro kot uradno valuto uvedla s 1. januarjem. Sedanjo valuto kuno bo po izteku 14-dnevnega obdobja dvojnega obtoka v začetku novega leta umaknila iz obtoka.

Zamenjava kun bo v Sloveniji možna v prvih mesecih prihodnjega leta, nato jo bo mogoče opraviti le še na Hrvaškem. Banke na Hrvaškem bodo kune za evre menjale še celotno leto 2023. Menjava bo možna tudi na enotah hrvaške finančne agencije (Fina) in v poslovalnicah hrvaške pošte. Hrvaška centralna banka (HNB) bo kovance menjala še tri leta od sprejetja nove valute, torej do konca leta 2025, bankovce pa bo menjala brez omejitve.

Banke na Hrvaškem bodo stanje v kunah na transakcijskih računih strank samodejno pretvorile v evre po fiksnem tečaju 7,53450 kune za en evro. Devizni računi bodo po besedah Tamare Perko ostali. »Edino, kar se bo samodejno spremenilo, je, da se bo znesek v kunah na kunskih računih samodejno pretvoril v evre. Kunski račun bo tako postal evrski, večvalutni pa ostaja večvalutni,« je dejala. Tisti, ki deviznega računa ne potrebujejo več, lahko tega po besedah Perkove brez provizije zaprejo v naslednjih 60 dneh.

Hrvaško združenje bank je na svoji spletni strani objavilo tudi zemljevid, na katerem bodo do 15. januarja naslednje leto vsak dan posodabljali seznam delujočih bankomatov. Na Hrvaškem je več kot 4000 bankomatov, ki zaradi prilagoditve ob uvedbi evra ne bodo ves čas delovali.

Prve tri mesece bodo bankomati izdajali samo bankovce za 10 in 20 evrov

Po trenutnih načrtih bo na zadnji dan tega leta na voljo 1300 bankomatov, ki bodo izplačevali gotovino v kunah, od 1. januarja naslednje leto pa bo 2700 bankomatov izplačevalo gotovino v evrih. V združenju bank pričakujejo, da bodo vsi bankomati delovali najpozneje do 15. januarja. Prve tri mesece bodo bankomati izdajali samo bankovce za 10 in 20 evrov, od aprila dalje pa tudi po 50. Bankovce za sto evrov bodo izdajali samo bankomati, za katere bodo v bankah ocenili, da je za to potreba.

Ker v obdobju prilagoditve ne bodo na voljo vsi bankomati, banke na Hrvaškem med 15. decembrom in 15. januarjem ne bodo zaračunavale provizije za dvig gotovine na bankomatih drugih bank.

Uvedba evra na Hrvaškem poteka v treh fazah. Prva faza je obdobje prikazovanja dvojnih cen po fiksnem menjalnem tečaju, ki se je začelo 5. septembra. Druga faza bo obdobje dvojnega obtoka, ki bo trajalo od 1. do 14. januarja 2023. V tem času se bo lahko plačevalo s kunami ali evri, vračilo denarja pa bo le v evrih. Tretja faza pa se bo začela 15. januarja 2023, ko bo evro edino uradno plačilno sredstvo na Hrvaškem.