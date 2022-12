V sredo bo delno jasno, zjutraj ponekod megleno ali pa še oblačno. Čez dan bo več oblačnosti v jugozahodni Sloveniji. Najnižje jutranje temperature bodo od -3 do 4, na Goriškem in ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 3 do 8, na Primorskem do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Obeti: V četrtek bo v severovzhodni Sloveniji delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. V petek bo tudi na severovzhodu nekoliko bolj oblačno. Prehodno bo rahlo deževalo tudi ponekod drugod po Sloveniji.

Vremenska slika: Nad zahodno in srednjo Evropo je območje visokega zračnega tlaka, nad severno Italijo pa plitev ciklon. Oslabljena vremenska fronta se prek naših krajev počasi pomika proti vzhodu. V nižjih zračnih plasteh je od severovzhoda začel pritekati nekoliko hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih severno od nas delno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v krajih južno od nas bo občasno rahlo deževalo. Ob severnem Jadranu bo popoldne zapihala šibka, v Kvarnerju zmerna burja. V sredo bo delno jasno z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Več oblačnosti bo na območju severnega Jadrana, kjer bo dopoldne burja ponehala.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje sprva zmerno obremenilen. Čez dan bo vremenska obremenitev postopno oslabela. V sredo bo vremenski vpliv za večino ljudi ugoden.