Nacionalna vremenska služba je v ponedeljek sporočila, da lahko do torka na nekaterih območjih zahodnega New Yorka zapade še do devet centimetrov snega.

»To še ni konec,« je dejal izvršni direktor okrožja Erie Mark Poloncarz in snežni metež označil za najhujše neurje v našem življenju, kar pove veliko, saj so v Buffalu snežna neurja sicer pogosta. Dodal je, da so nekateri ljudje v avtomobilih obtičali več kot dva dni.

Predsednik ZDA Joe Biden je dejal, da moli za družine žrtev, in v ponedeljek govoril z guvernerko zvezne države New York Kathy Hochul in ponudil pomoč pri odpravljanju posledic ujme.

V Buffalu in njegovi okolici so trupla žrtev neurja odkrivali v avtomobilih, hišah in po ulicah. Nekateri so umrli med kidanjem snega, drugi pa med čakanjem na zdravniško pomoč.

Snežni metež je zahodni del zvezne države New York zajel v petek in soboto. Trgovine so bile zaprte, policija je prepovedala vožnjo z avtomobili, ljudem pa zmanjkuje zalog hrane.

Znanstveniki menijo, da so k intenzivnosti neurja morda prispevale podnebne spremembe. Zaradi segrevanja ozračja se v njem lahko zadržuje večja količina vodne pare, ki poveča intenzivnost neurja.

Ciklonska bomba, ko v močni nevihti zelo hitro pade atmosferski tlak, je sicer že oslabela, temperature pa so začele naraščati.

Po podatkih spletne strani FlightAware je bilo v ponedeljek okoli 15. ure po srednjeevropskem času odpovedanih približno 3410 domačih in mednarodnih letov. Letalska družba Southwest Airlines je odpovedala kar 2497 letov, kar je približno desetkrat več kot drugi večji letalski prevozniki v ZDA.

Odpovedi letov in zamude so se vrstili po skoraj vsej državi, med drugim na letališčih v Denverju, Atlanti, Las Vegasu, Seattlu, Baltimorju, New Yorku in Chicagu. Od prejšnjega četrtka do ponedeljka je bilo odpovedanih najmanj 16.000 poletov.

Guvernerka Hochul si je v ponedeljek ogledala posledice neurja v svojem rojstnem mestu Buffalo in snežni metež prav tako označila za enega od najhujših v zgodovini. Po njenih besedah so v soboto v mestu obtičali skoraj vsi gasilski avtomobili.

Hochulova je opozorila, da je do neurja prišlo malo več kot mesec dni po tem, ko je regijo že preplavilo eno zgodovinsko sneženje. Med obema nevihtama je skupna količina snežnih padavin dosegla blizu 242 centimetrov, kar Buffalo ponavadi doživi v celotni zimski sezoni.

Nacionalna vremenska služba je sporočila, da je bilo v ponedeljek zjutraj po krajevnem času na mednarodnem letališču Buffalo Niagara 1,25 metra snega. Letališče naj bi se ponovno odprlo danes zjutraj.

O smrtnih žrtvah zaradi neurja so poročali tudi iz drugih krajev v ZDA. Najmanj osem ljudi je umrlo v Missouriju, Kansasu in Kentuckyju. V Wisconsinu je ženska padla skozi led v reko, v naselju brezdomcev v Kansasu pa je izbruhnil požar s smrtnim izidom.

V mestu Jackson v zvezni državi Mississippi so se gasilske ekipe v ponedeljek borile, da bi zagotovile vodo v vodovodnem sistemu. Po številnih območjih namreč ni bilo vode ali pa je bil pritisk vode nizek. Na božični dan so morali prebivalci prekuhavati pitno vodo, saj so cevovodi zaradi nizkih temperatur počili.

Neurje je onemogočilo tudi oskrbo z elektriko na območju od države Maine na vzhodu do Washingtona na zahodu. V soboto in nedeljo je bilo brez elektrike začasno 1,5 milijona ljudi. Svarila pred snežnim neurjem so konec tedna zajela okrog 200 milijonov prebivalcev ZDA.

Neurje je podiralo rekorde tudi pri temperaturah. V Casperju v državi Wyoming so v četrtek namerili rekordnih minus 42 stopinj Celzija, rekordi so padali v noči s petka na soboto praktično po vsej vzhodni obali ZDA.

V mestu New York, kjer snega ni bilo, ampak je v petek obilno deževalo, so temperature v petek do večera zelo hitro padle - s približno plus 15 stopinj Celzija na minus 13 stopinj.

Močan veter je dajal občutek še večjega mraza. Rekorden veter je zajel goro Washington v New Hampshiru - 240 kilometrov na uro. Sicer pa je po mestih, kot so New York, Atlanta, Washington in Boston, leden veter pihal s hitrostjo najmanj 80 kilometrov na uro.