Seveda se vsak od spletnih vplivnežev trudi, da je inovativen, da na čim bolj ustvarjalen način predstavi znamko, ki ga plačuje, in posledično tudi sebe. Zanimiva je analiza ameriškega trga družabnih vsebin, ki je pokazala trend tamkajšnjih vplivnic, ki obožujejo nič drugega kot razkazovanje svojih na novo urejenih nohtov, medtem ko sedijo v svojih dragih dizajnerskih avtomobilih. Pred kratkim je Instagramov trač račun DutchMinty delil precej prepričljivo teorijo o resničnem razlogu, zakaj se vplivneži pogosto fotografirajo za volanom. Seveda, da bi razkazovali znamko avtomobila, ki ga imajo. Ob seriji fotografij, ki vsebujejo slike sveže manikure in hrane (pretežno hitre prehrane) vplivnežev v njihovih avtomobilih, je nek anonimnež zapisal: »Vplivneži kažejo svoje nohte in hrano, vendar je to v resnici samo zato, da pokažejo, katero znamko avtomobila vozijo.«

In teh dejansko ne manjka. Tako ena od objav prikazuje vplivnico, ki pozira s svojimi pisano nalakiranimi nohti, pri čemer ne pozabi omeniti, da je za podlago več kot zgovorne slike uporabila volan svojega maseratija. Le najbolj osveščenim poznavalcem prestižnih znamk je bilo takoj jasno, da gre za avtomobil znamke Maserati, in sicer ghibli, ki stane od dobrih 100.000 evrov do nekaj manj kot 250.000 evrov. Odvisno od specifikacije. Zanimiva je bila analiza profila tridesetletnice, ki si je kupila belega ferrarija in svoj nakup z največjim ponosom delila na svojih straneh v družabnih medijih. Seveda vozilo ni bilo v prvem planu, saj je skušala s fotografijo sledilcu pokazati svoj prstni nakit na sveže urejenih nohtih.

Kako pa je s promoviranjem lepo urejenih nohtov pri nas? Težko rečem, zagotovo pa drži, da kar nekaj estradnikov in estradnic vozi sponzorsko vozilo. A imajo ti za pokazati veliko več kot le lepo negovane nohte. Pevka, ki se ponaša z nekaj več kot 38.600 sledilci, je na simpatičen način delila s svojimi sledilci nauk, da se z novimi pnevmatikami in pogonom na vsa štiri kolesa vseeno ne gre zaustavljati na zasneženem klancu avstrijskega smučišča. Podatek, ki bo zagotovo marsikateremu vozniku ali voznici prišel veliko bolj prav, kot trenutni navdih za novo manikuro.