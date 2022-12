Pogosto me ljudje pokličejo in vprašajo, kateri avto izbrati. Nič čudnega, ko pa vsako leto vozim skorajda vse, ki zapeljejo na slovenski trg. Ljudem vedno svetujem, da izberejo avto, ki za njihove potrebe ni prevelik, da naj jih pri izbiri nikoli ne zavedejo zgolj čustva, pa čeprav ta roko na srce pri večini nakupov prevladajo, in naj vedno izberejo vsaj tri podobne avtomobile in se z njimi tudi zapeljejo, saj mora biti testna vožnja pri nakupu vedno odločilna. Pred tedni sem tako dobil vprašanje, kateri avto izbrati, od prijatelja. Ko mi je naštel, kaj vse od štirikolesnika pričakuje, sem takoj vedel, kateri avto je najbolj primeren zanj. Kodiaq. Škoda kodiaq. A kaj, ko mu znamka ni najbolj všeč, saj jo še vedno podcenjuje, kar z realnostjo nima nobene zveze. Podcenjevanje pa v letu 2022 seveda ni na mestu. Škoda je danes del koncerna Volkswagen, kar prevedeno pomeni, da med bolj prestižnim audijem Q5 ali manj prestižno škodo kodiaq ni velike razlike. Oziroma je največja predvsem v ceni. A kaj, ko je prijatelj vsem pojasnilom navkljub ostal neomajen.

Če iščete športnega terenca, ki ponuja veliko prostora, je kodiaq prvinska izbira. V tem velikostnem razredu ga namreč ni junaka, ki bi ponujal več centimetrov za kolena in glavo na zadnji klopi in litrov v prtljažniku. Zadnja klop ima dodano vrednost, saj je vzdolžno pomična, na njej pa bo udobno sedel tudi višjerastli košarkar a la Luka Dončić, prtljažna luknja pa že v osnovi pogoltne 835 litrskih plastenk vode (res je, toliko vode ne boste potrebovali, razen če vas bo pot zapeljala v puščavo, kar je zavoljo štirikolesnega pogona čisto mogoče), kar je prevedeno ogromno. Tako poglavar družine tudi pred daljšo potjo na dopust ne bo v skrbeh, kam zložiti prepotrebno kramo. Za nameček imajo zajetna prtljažna vrata pomoč elektrike, tako da si nikoli ne boste umazali rok, pa še izdatnih mišic na roki ne boste rabili, da bi vrata odpirali in zapirali. Mogoče vidite v kodiaqu (močnega) rjavega medveda, ki živi na Aljaski? To namreč poseblja njegovo ime. Sicer pa je ta 4,7 metra dolgi štirikolesnik poln vsebine, ki je na voljo kupcem. Ob že zapisani prostornosti velja izpostaviti udobje, tehnološko naprednost, všečnost že na prvi pogled in v primeru različice RS tudi športnost. Mogoče vas 2-litrski štirivaljnik na prvo žogo ne bo prepričal, toda iskrivih 245 konjičkov, ki komajda čakajo, da jih poženete v dir, vas zagotovo bodo. Maksimalna hitrost je tako spoštljivih 235 kilometrov na uro, pospešek do stotice pa nadvse športnih 6,5 sekunde. Da boste občasno prehitri in posledično plačali kazen, je treba vzeti v zakup. A zabava na štirih kolesih bo ta atentat na družinski proračun gotovo odtehtala. Glede na to, da ima kodiaq RS, ko ga postavite na tehtnico, tudi zavoljo štirikolesnega pogona in 7-stopenjskega samodejnega menjalnika zajetnih 1714 kilogramov, je mera spoštovanja do zmogljivosti še toliko večja.

Športni terenec sicer skozi oči uporabnika deluje dokaj elegantno, a še vedno nezmotljivo terensko. Dejansko je posebnež, saj želi biti troje v enem: robusten kot terenci, udoben kot limuzine in praktičen kot karavani. A si je za potrditev naštetega treba vzeti čas. Žal pa mu malce zmanjka, da bi ga lahko tržili podobno kot na primer ponudnik telekomunikacijskih storitev svoj trojček: zmogljiv, prožen, varčen. Zatakne se namreč pri varčnosti. Poraba je tako pričakovanih visokih 9,5 litra, zato je še dobro, da so razvojniki zasnovali veliko posodo za gorivo, ki pogoltne 60 litrov. Ali prevedeno: s polno posodo za gorivo lahko prevozimo 630 kilometrov. Solidno, a nič več kot to. Z dizlom nosu bi bila tisočica zlahka dosegljiva. Zato pa veseli, da pametni tempomat s pomočjo radarja prepoznava prometne znake in samodejno prilagaja hitrost, tako da vozite prehitro samo tedaj, ko si to res želite. Se je pa po zaslugi njegove pomoči tudi v mestu moč voziti počasi in v skladu z omejitvami. Ne glede na to, kako hitro ali počasi boste vozili, pa bo vaša hrbtenica po mačje predla od ugodja, ko se boste na udobnem sedežu namestili brez strahu, da bi vas pri vstopu ali izstopu iz avta uščipnilo v križu. To je zagotovo eden izmed razlogov, zakaj športni terenci postajajo vse bolj priljubljeni. In kako je priljubljen kodiaq v Sloveniji? Zelo. V prvih 11 mesecih so jih prodali 823, tako da zaseda visoko 11. mesto med vsemi osebnimi avtomobili. Seveda RS ni za vsakogar, konec koncev tudi njegova cena 45.702 evra ni ravno ljudska. Če vam poslanstvo skovanke RS ni ravno blizu, pa se raje odločite za drugačno motorizacijo.