Vidmar, Planko in Cisar so pred dobrimi tremi leti na mladinskem svetovnem prvenstvu v Osrblieju osvojili srebrno kolajno v štafetni preizkušnji, ob tem je bil Planko drugi v sprintu, Cisar pa prvi v sprintu in na zasledovalni tekmi. A ob prehodu v člansko konkurenco so vsaj za zdaj, čeprav so vsi po vrsti na začetku sezone prišli do svojih najboljših izidov v članski konkurenci, še daleč od uspehov v mladinski kategoriji. Cisar, ki je v letu, ko je postal dvakratni svetovni mladinski prvak, dobil tudi priznanje za ferplej (na tekmi slovenskega pokala je nehote sotekmovalcu pohodil palico, tako da je ta ostal brez nje, zato mu je nemudoma dal svojo), je še pred letošnjimi olimpijskimi igrami na Kitajskem za nekaj časa celo prekinil svojo športno pot.

»Dovolj sem imel biatlona, zato sem spomladi dva meseca v Švici delal kot fizioterapevt. Potreboval sem popoln odklop, zato sem se umaknil tudi iz domačega okolja. V tem času sem se veliko naučil tako s fizioterapevtskega kot z življenjskega vidika. Spoznal sem drugačno življenje, najbolje pri vsem tem pa je bilo, da sem se mentalno spočil in se s čisto glavo priključil reprezentanci na začetku priprav za letošnjo sezono,« je pred odhodom na prve tekme svetovnega pokala v finskem Kontiolahtiju dejal 22-letni Alex Cisar iz Kranja, ki si tudi ni hotel postavljati nobenih ciljev.

Ima izpit za športnega pilota

»Preveč negativnih izkušenj imam s tem. Zdi se mi, da sem padel v tisto klasično slovensko biatlonsko zgodbo, ko se tekmovalec po uspešni mladinski karieri ni znašel v članski konkurenci. V prejšnjih sezonah sem si postavljal previsoke cilje, zato sem bil razočaran, posledica pa je bilo slabo počutje. Za letos bi si najbolj želel, da na tekmah startam sproščeno, da na tekme prinesem predstave s treningov in da na njih ponovno uživam,« je pred mesecem še dodal Cisar, ki je že na prvi tekmi v sprintu prišel do 38. mesta, nato pa ga na zasledovalni tekmi izboljšal za 13 mest. Čeprav je bilo nadaljevanje nekoliko slabše, do točk je prišel le še enkrat, je sam sebi dokazal, da je na pravi poti: »Vesel sem predvsem tega, da mi je to uspelo po treh letih rezultatskega zatišja. To je dobra spodbuda pred Pokljuko. Vsak si želi največ pokazati ravno na domačem terenu, predvsem pa si želim uživati pred domačimi gledalci.«

Cisar je bil predlani že v slovenski ekipi, ki je nastopila na svetovnem prvenstvu na Pokljuki. Najdaljšo biatlonsko preizkušnjo je končal na 47. mestu, štafetno pa na osmem, kar sta bili za debitanta v članski konkurenci obetavni uvrstitvi. Toda nadaljevanje članske kariere na žalost ni bilo takšno, kot si je želel in kot se je od njega pričakovalo. Ali bo zaljubljenec v letenje, lani je opravil tudi izpit za športnega pilota (njegova želja je postati komercialni pilot), šel po poteh sovrstnika, Švicarja Niklasa Hartwega? Ta je bil v mladinski kategoriji njegov največji konkurent, letos pa je na uvodni tekmi svetovnega pokala v Kontiolahtiju osvojil drugo mesto. Odgovor bomo morda videli in dobili že v prvih dneh januarja na Pokljuki.