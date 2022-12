Slovenija je v dodatnih kvalifikacijah za SP 2023 izgubila proti Srbiji, a je dobila (ne)pričakovano darilo – posebno povabilo. Ste ga pričakovali?

V javnosti so se pojavile moje domnevne izjave, da ga nikakor nisem pričakoval, zato bi rad to pojasnil. Že v preteklosti, ko sem bil še igralec, smo kdaj izpadli v kvalifikacijah, toda posebnega povabila nismo dočakali. In ker sem očitno rojen pod (ne)srečno zvezdo, sem ga po eni strani potihoma pričakoval, po drugi pa sem pogosto razmišljal o tem, da bomo kot mala Slovenija znova odpadli. A tokrat se je vse srečno razpletlo.

Ali zaradi posebnega povabila čutite dodaten pritisk in odgovornost, da se na tekmovanju pokažete v najboljši možni luči in upravičite zaupanje IHF?

Člani strokovnega štaba to dobro čutimo in se tega zavedamo. Zdaj, ko smo se dobili z igralci, se bomo pogovorili tudi o teh zadevah in jih dorekli. Vsak igralec je profesionalec, vsak ve, kaj dela in zakaj je v reprezentanci. Vsi živimo od rokometa, čeprav ne od reprezentančnega, ampak od klubskega, a to je naša služba, naše ogledalo. Če se nekdo v klubu na treningih in igrišču meče na glavo, ne vidim razloga, da tega ne bi počel tudi v reprezentanci. Kajti igrati za reprezentanco domovine in poslušati njeno himno je posebna čast in privilegij.

Kot selektor boste na velikem tekmovanju debitirali prav na Poljskem, kjer ste bili med letoma 2011 in 2018 član Kielc, s katerimi ste leta 2016 postali tudi prvak Evrope.

To je super, sočasno pa so to zame dodaten motiv, želja, odgovornost. A če sem iskren, se tega še ne zavedam v celoti. Toda bolj ko se bo bližal začetek tekmovanja, večje bo moje zavedanje. Gre za svetovni športni dogodek in z izjemo olimpijskih iger največje rokometno tekmovanje na svetu, zato je biti del ekipe in poleg tega še njen selektor nekaj enkratnega, nepozabnega in neprecenljivega. Za Poljsko lahko rečem, da je moj drugi dom, moja druga domovina, zato bo zame vse še toliko bolj posebno.

Iz vsake od osmih skupin v drugi del napredujejo po tri reprezentance, zato Slovenija ne bi smela imeti težav z uvrstitvijo med najboljših 24.

Po eni strani se strinjam, a po drugi tega nikoli ni mogoče že vnaprej stoodstotno zagotoviti. Lep primer je nedavno SP v nogometu v Katarju, ki je znova pokazalo, da že vsi znajo igrati dober nogomet, in zato velikih presenečenj ni manjkalo. Tako je tudi v rokometu, tako na svetovnem kot evropskem prvenstvu. Logično je, da se tudi Slovenci zanesljivo vidimo v drugem krogu, kajti izpad že v prvem delu bi bil za nas katastrofa. Kot človek in športnik vedno stremim k najvišjim ciljem, a sočasno skušam biti tudi realen. V športu je vse mogoče, veliko je odvisno od dnevne forme, poškodb, pravega dneva, pristopa … V sodobnem rokometu niti šest, sedem golov prednosti ali zaostanka ničesar ne pomeni in ne zagotavlja, kajti vse se lahko zelo hitro obrne. V vsakem primeru pa z naše strani pričakujem pravi odnos, željo, borbenost, motiv in lakoto po zmagi, predvsem pa to, da bomo ponosno, uspešno in z dvignjeno glavo predstavljali Slovenijo.

S kakšnim dosežkom na SP 2023 bi bili zadovoljni?

Težka skupina z dvema velesilama Francijo in Poljsko je tudi posledica posebnega povabila, zaradi katerega smo na žrebu padli v zadnji boben. Če bi se uvrstili neposredno na SP, bi bili v prvem ali drugem bobnu, a bi se vseeno lahko zgodilo, da bi spodrsnilo kakšni drugi močni reprezentanci in bi mi naleteli nanjo. Aktualna olimpijska prvakinja Francija izstopa in je prvi favorit v naši skupini, Poljska igra doma, kar je velika prednost, vendar je lahko tudi velik pritisk in breme. Savdska Arabija je po rokometnem rejtingu najslabša v skupini, a tudi Arabci v zadnjih letih igrajo na visoki ravni. Moj cilj je uvrstitev v kvalifikacije za olimpijske igre v Parizu 2024, kar bo zelo težko, toda verjamem, da smo ga sposobni doseči.

