Alpsko smučarsko koledarsko leto bodo v moški konkurenci sklenili tekmovalci v hitrih disciplinah. Slovenska reprezentanca je na božični dan odpotovala v Bormio, kjer je včeraj opravila prvi trening pred jutrišnjo tekmo v smuku in četrtkovo v superveleslalomu. Miha Hrobat je bil 20. in zadnji, ki je progo presmučal pod dvema minutama, Martin Čater pa je bil kot običajno v Bormiu v ozadju.

Po včerajšnjem treningu smo poklicali glavnega trenerja slovenske moške reprezentance v hitrih disciplinah Gregorja Koštomaja. Povedal je, da je v lombardijskem delu Alp precej manj snega kot prejšnja leta, zato je smučina zelo nemirna in trda. Pravi, da je vremenska napoved za prihodnje dni dobra, da je sicer precej toplo, a vremenoslovci napovedujejo jasne noči, kar naj bi organizatorjem vlivalo optimizem za izvedbo obeh preizkušenj v hitrih disciplinah. »Miha je na treningu smučal dobro, Martin pa ima psihološki problem, s katerim se sooča na tem prizorišču. Zato smo se dogovorili, da skuša na vsakem treningu na polno odpeljati enkrat zgornji, drugič spodnji del, na tekmi pa oba združiti,« sporoča Celjan.

Nejc Naraločnik ostaja na tekmah evropskega pokala

V tej sezoni so alpski smučarji tekmovali na treh prizoriščih v hitrih disciplinah, in sicer v Lake Louisu v Kanadi, Beaver Creeku v ZDA in Val Gardeni v Italiji. Miha Hrobat je v Lake Louisu s 16. mestom izenačil svojo najvišjo uvrstitev v svetovnem pokalu, v Val Gardeni pa je bil 19. Martin Čater je bil na obeh smukih v Severni Ameriki 21., na obeh prizoriščih pa je osvojil tudi superveleslalomske točke. »Martin je bil v Severni Ameriki najboljši na tekmah, medtem ko na treningih ni dajal preveč pozitivnega vtisa. Pozitivno me je presenetil Miha, ki je bil zelo hiter tako na treningih kot tudi na tekmi. Žal ga je zdelala bolezen, tako da na superveleslalomu v Beaver Creeku sploh ni startal. Številne reprezentance so imele težave z vročino, ki je tekmovalcem jemala moči, žal so v slovenski reprezentanci zboleli vsi trije tekmovalci. Verjamem, da bi Miha, če bi le bil zdrav, dosegel še kakšen odmevnejši rezultat. Tudi v Val Gardeni, kjer v preteklosti ni bil še niti blizu točk svetovnega pokala, je z 19. mestom potrdil napredek,« odgovarja Gregor Koštomaj.

Na začetku sezone je bil član slovenske reprezentance svetovnega pokala tudi Nejc Naraločnik, ki pa se je po tekmah v Severni Ameriki posvetil evropskemu pokalu. Na prvi tekmi v Sankt Moritzu je bil 25., na drugi pa je pred petimi dnevi opozoril nase s tretjim mestom. »Nejca ne bomo na silo priključevali svetovnemu pokalu. Veliko tekem svetovnega in evropskega pokala se terminsko prekriva. Edino prizorišče do svetovnega prvenstva, kjer bi ga lahko priključil reprezentanci, je Kitzbühel, a je zanj še prezahtevno. Bo pa dobil priložnost na februarskem svetovnem prvenstvu, kjer si bo lahko pridobival dragocene izkušnje,« je status Nejca Naraločnika pojasnil glavni moški trener.

Bliža se Čatrov Wengen

In kakšni so cilji slovenske reprezentance v naslednjih dneh v Bormiu ter na tradicionalnih januarskih prizoriščih v Kitzbühlu, Wengnu in Garmisch-Partenkirchnu? »Želim si, da bi bila fanta na startu sproščena in samozavestna. Samo takšna sta spodobna doseči dober rezultat. Verjamem, da lahko kateri od njiju preseneti tudi z dobro uvrstitvijo. Naša trenerska naloga je, da jima omogočimo kvalitetne priprave na tekmo. Znotraj ekipe smo odprti v iskanju rešitev, kaj kdo potrebuje in pričakuje.«

Martin Čater je minulo sezono navdušil v Wengnu, kjer se je dvakrat uvrstil med najboljšo deseterico, na drugem smuku je bil celo šesti, od zmagovalnih stopničk pa ga je ločilo 22 stotink sekunde. Odtlej je najboljša uvrstitev Čatra na tekmah svetovnega pokala 20. mesto. »Martin se v Wengnu počuti suvereno, v Švici je osvojil tudi svojo prvo točko svetovnega pokala. Lani je nosil startno številko 4, letos bržčas tega privilegija ne bo imel. Startne številke v Bormiu igrajo pomembno vlogo, saj prvi tekmovalci v zgornjem delu smučajo v soncu. Če bo letos smučal tako kot lani, se lahko tudi z višjo startno številko približa vrhunskim rezultatom. V pripravljalnem obdobju je Martin veliko časa posvečal nastavitvam na novem materialu, zato me je na neki način v Severni Ameriki pozitivno presenetil. Je pa dejstvo, da ima na nekaterih drugih smukih psihološko blokado,« odgovarja Gregor Koštomaj ter na temo Mihe Hrobata dodaja: »Pri Mihu gre za drugo zgodbo. Z drugačno nastavitvijo je izjemno napredoval predvsem v drsalnih delih, kjer je v preteklosti zaostajal za konkurenco. Sedaj uspešno razvija hitrost in kaže, da se je sposoben na vseh smukih uvrščati med najboljšo dvajseterico.«

Problem superveleslaloma so visoke startne številke

Moška reprezentanca hitrih disciplin v superveleslalomu zaostaja za rezultati v smuku. »V superveleslalomu imamo težavo. V sezoni največ časa porabimo na uradnih treningih smuka, poleg tega pa v superveleslalomu nosimo zelo visoke startne številke. Težko si izboljšamo startni položaj. Moramo vztrajati in biti potrpežljivi, se pa zavedamo, da potrebujemo boljše startne številke,« razlaga nekdanji trener Ilke Štuhec.

Koštomaja smo ob koncu pogovora vprašali, kakšen je reprezentančni status Klemna Kosija in kako po težkih operacijah in hudi poškodbi napreduje Boštjan Kline. »Boštjan še vedno celi poškodbo. Po operaciji še ni obul niti smučarskega čevlja. Upam, da bo to storil januarja, potem pa bom lahko povedal kaj več. Kar zadeva Kosija, je izgubil status reprezentanta svetovnega pokala. Sam si je organiziral nekaj treningov ter solidno tekmoval v Severni Ameriki. Zato smo mu ponudili priložnost, da bi tekmoval v Val Gardeni, a je superveleslalom žal odpadel. Kot pravi, mu smuk ne diši več, tako da se bo skušal vrniti v superveleslalomu, kjer pa prav tako nosi visoke startne številke. Zaradi slabih izkušenj v preteklosti se je tekme v Bormiu odpovedal,« je zaključil slovenski trener.

Vrača se Tina Robnik Z naslova alpskega dela Smučarske zveze Slovenije je včeraj popoldan prišla spodbudna vest, da se po poškodbi desnega kolena na tekme svetovnega pokala vrača Tina Robnik. Lučanka se je poškodovala septembra na treningu v Saas Feeju. Danes in jutri bo tekmovala na veleslalomih na Semmeringu v Avstriji, če bo šlo vse po načrtih, pa jo bodo 7. in 8. januarja v Kranjski Gori videli tudi slovenski ljubitelji alpskega smučanja.