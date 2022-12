Silvestrska turneja v smučarskih skokih za ženske je doživela premierno izvedbo lani, ko sta bili dve tekmi na Ljubnem ob Savinji. Zlato sovo je osvojila Avstrijka Marita Kramer, ki ji je za prestižno zmago zadostovalo drugo in tretje mesto na tekmah, s čimer je prehitela Niko Križnar, ki je zmagala na prvi tekmi, na drugi pa je bila peta in je za zmagovalko zaostala 4,2 točke. V drugi izvedbi se je Ljubnemu pridružil še Beljak, tako bodo letos štiri tekme, medtem pa prireditelji moške novoletne turneje preučujejo možnosti, da bi na istih štirih prizoriščih izvedli še tekmovanja za ženske.

Beljak in Ljubno imata poseben profil

Slovenska reprezentanca je imela tridnevne skupne priprave v Planici, med katerimi je nastopila tudi na državnem prvenstvu, kjer so bile razlike velike. Za prvakinjo Niko Križnar je Urša Bogataj zaostala 10,6 točke, Ema Klinec 24,5 točke, Nika Prevc 45,5 točke … Kar na šesto mesto se je med specialistke za skoke prerinila Ema Volavšek, ki je nordijska kombinatorka. Prireditelji na Ljubnem so v želji po uspehu slovenskih skakalk načrtovali, da bi jim omogočili dodaten trening v soboto, a je bilo vreme pretoplo, da bi sneg razgrnili po skakalnici. »Ljubno je malo posebna skakalnica in super bi bilo, če bi jo pred uradnim delom preizkusili in nato prespali. Tudi Beljak je malenkost poseben, vendar ne tako zelo. A punce so vajene, da gredo naravnost na prizorišče. Tako bomo šli v boj tako kot vsi drugi,« je pojasnil glavni trener slovenske vrste Zoran Zupančič.

Zupančič je odločil, da bodo v Beljaku tekmovale Urša Bogataj, Nika Križnar, Ema Klinec, Nika Prevc, Katra Komar in Maja Vtič, ki je okrevala po bolezni. Na Ljubnem se jim bo v nacionalnem paketu pridružilo še šest mlajših tekmovalk: Taja Bodlaj, Nejka Repinc Zupančič, Nika Vetrih, Nika Krašovic, Tinkara Komar in Ajda Košnjek. »Lani smo se bali koronavirusa in smo se malo bolj skrivali. V zadnjem obdobju smo imeli kar nekaj bolezni, predvsem Nika Križnar je bila tri tedne odsotna zaradi poškodbe gležnja, nato pa je imela še nekaj zdravstvenih težav. Manjka ji kar nekaj treninga. Upam, da to ne bi vplivalo na kakovost njenih skokov. Najbolj se bojimo prav bolezni, saj največ lahko pokaže zdrava tekmovalka. Če tega ni, smo vsi ohromljeni. Skušali smo izboljšati stvari, pri katerih nam je malo škrtalo. To sta zaletna hitrost in kroji dresov ter posledično tudi tehnika skokov. Naredili smo akcijo, da smo smuči še enkrat poslali v tovarno na obdelavo, in upamo, da bo zdaj bolje,« je o stanju v slovenski reprezentanci povedal Zupančič, ki letos nima tako močne zasedbe kot lani, saj sta Jerneja Brecl in Špela Rogelj sklenili kariero.

Za zlato sovo je najmanj deset kandidatk

Potem ko so Slovenke navijače razvadile z rednim uvrščanjem na stopničke, so letos brez njih ostale na prvih štirih preizkušnjah v Visli in Lillehammerju, v Titisee-Neustadtu pa je Urša Bogataj osvojila tretje mesto. Pod pritiskom niso bile le tekmovalke, ampak tudi selektor Zupančič. »Nekaj krča je bilo. Verjamem, da bodo tekmovalke skozi sezono stopnjevale svoje nastope. Cilji ostajajo enaki, ne bomo jih spreminjali. Verjamem v svoje punce. Že po lovorikah imamo močno ekipo, zato se verjetno ne bodo zadovoljile s četrtim mestom. Prvi del sezone je bil zelo zanimiv, saj tekmovalka en dan zmaga, naslednji dan pa je ni med dvajsetimi. Najmanj deset tekmovalk je sposobnih zmagati, ne le stopiti na stopničke. Svetovni vrh se širi. Največji napredek glede opreme, pripravljenost vsake posameznice in tehnike so naredile Nemke. Pri preostalih ekipah opažam napredek predvsem pri materialu,« je razmerja sil v skokih komentiral Zupančič.

Urša Bogataj je edina Slovenka, ki ima na prvih petih tekmah sezone uvrstitev na oder za zmagovalke. »Na treningih mi gre včasih malo boljše, včasih malo slabše. Zelo bi bila vesela, če bi ujela konstanto. V Neustadtu sem naredila dva dobra skoka in je bilo dovolj za stopničke. Želim si še več takšnih skokov,« je o svoji pripravljenosti povedala Urša Bogataj, ki je lansko silvestrsko turnejo končala na četrtem mestu. Skakalnici v Beljaku in na Ljubnem dobro pozna. »V Beljaku smo veliko skakali kot otroci. Zdaj smo tam enkrat ali dvakrat na leto. Na Ljubnem imam vsako leto na skakalnici s kratko odskočno mizo noro veliko težav. Želim si, da bi se ujela s skakalnicama in svojimi občutki. Če bodo skoki dobri, bodo tudi rezultati dobri,« je pojasnila Bogatajeva, ki nima najljubše skakalnice. Ima pa doma vitrino, v kateri so zbrane le največje lovorike. V hiši, ki jo gradi, bo lovorikam namenjen poseben prostor. Nekaj energije so ji pobrale obveznosti ob koncu leta do sponzorjev, medijev …, saj ni mogla počivati doma, zato regeneracija ni bila enaka.

Spored silvestrske turneje Beljak 27. december: 11.45: trening, 14.15: kvalifikacije.28. december: 13.15: poskusna serija, 14.15: prva serija.29. december: 11.30: kvalifikacije, 13.00: prva serija. Ljubno ob Savinji 30. december: 14.30: trening, 16.30: kvalifikacije.31. december: 14.45: poskusna serija, 16.00: prva serija.1. januar: 10.00: poskusna serija, 11.00: kvalifikacije, 16.30: prva serija.