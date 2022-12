»Danes bom pel tebi, ljubi moj Domenček, ljubi moj bratec...tvoj Jan,« je na Instagramu zapisal Plestenjak.

Domen Slana je bil rojen 23. januarja 1967, leta 1989 je diplomiral iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani. Živel je v Puštalu pri Škofji Loki in deloval kot samostojni umetnik. Slikal je v tehnikah akvarela in olja na platno, kot tenkočutnega opazovalca narave pa ga je privlačila spremenljivost njenih pojavov, je zapisano v spletnem biografskem leksikonu Obrazi slovenskih pokrajin.

Krajina, predvsem obmorska, je bil za Domna Slano trajni umetniški izziv in navdih: ponujala mu neomejene možnosti za izražanje najbolj subtilnih občutij ter ga usmerjala v barvno-svetlobna raziskovanja raznolikih krajinskih prizorov. Po slikarskem načinu je bil duhovno soroden postimpresionistom, povsem abstraktno pojmovanje predstavnosti mu ni bilo blizu. Motivika mu je predstavlja sredstvo za likovno podajanje lastnega razpoloženja ob dramatičnih atmosferskih spremembah v njemu ljubi krajini, še piše v leksikonu.

Z originalnimi poenostavitvami figuralike pa se je abstrakciji najbolj približal v kiparstvu ter na oblikovalskem področju. Znotraj kiparstva je upodabljal predvsem ptiče ter humorne prostorske instalacije. Slana je znan po seriji fantastično skonstruiranih stolov, sestavljenih iz odpadnih kosov pohištva, kovinskih delov ter zavrženega materiala.

Kot kipar in oblikovalec je pri svojem delu uporabljal in kombiniral različne materiale, kadar je sodeloval z industrijskimi oblikovalci in obrtniki, pa jim je običajno z idejnimi in oblikovalskimi rešitvami pomagal pri izvedbah različnih izdelkov za vsakdanjo rabo, kot so očala in noži.

Smrt Domna Slane prihaja osem mesecev po smrti njegovega očeta Franceta. Eden najbolj plodovitih slovenskih slikarjev je v starosti 95 let umrl konec letošnjega aprila.