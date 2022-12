Gre za še eno poslastico iz kleti Brda linije Bagueri, ki je ime dobila po zadnjem lastniku gradu v Dobrovem, diplomatu španskega rodu Silveriju de Baguerju, ki je bil znan kot velik vinski poznavalec in inovator, namenjena pa je predvsem tistim, ki imajo radi šampanjski slog mehurčkov in ne marajo preveč sladkobnega okusa penečega prestiža. Bagueri zero je odkrita in elementarna penina, pridelana po klasični metodi, ki izraža vse, kar imajo povedati grozdje, zemlja in teritorij Goriških brd.