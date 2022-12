Ko beseda nanese na droge, smo Slovenci načeloma proti, ko je govor o alkoholu, pa smo neverjetno tolerantni, pa čeprav gre za klasično legalno mamilo. Alkohol ima v Sloveniji tisočletno tradicijo tako pridobivanja kot uživanja. Gre za velik problem, s katerim se soočamo vsi, ki se ga lotevamo kot škodljivega dejavnika. Žal pa se tisti, ki vozijo pod vplivom alkohola, ne zavedajo nevarnosti, ki jo takšno dejanje povzroča. Tudi zato, ker alkohol v krvi povzroča pretirano samozavest in evforijo, hkrati pa zmanjša sposobnost trezne presoje. Znan je slogan, ki ga ponavljajo že desetletja: ko piješ, ne vozi, in ko voziš, ne pij!

Alkohol v Sloveniji občasno uživa večina odraslih prebivalcev, več kot polovica jih priznava, da se opijejo vsaj enkrat na leto. Seveda se vsi zavedamo problemov, ki jih povzroča alkohol, vprašanje je le, ali imamo dovolj mehanizmov za njihovo preprečevanje. Odmevne vseslovenske akcije, kot je bila nedavna Slovenija piha 0,0, bi morali izpeljati večkrat letno, a se praviloma zatakne pri denarju. Zagrožena osnovna kazen za opitega voznika 300 evrov in štiri kazenske točke se prav tako zdi prej mila kot pretirana. Statistika je namreč neizprosna: približno vsaka deseta prometna nesreča se zgodi kot posledica alkoholiziranosti povzročitelja, pri nesrečah s smrtnim izidom pa celo vsaka tretja. Povprečna stopnja alkohola pri povzročiteljih prometnih nesreč s smrtnim izidom je letos znašala 1,17 promila. Grozljivo.

Del stroke je že dolgo enoten v zahtevi, da se dovoljena vsebnost alkohola v krvi z 0,5 zniža na 0,2 promila, a zahtevam zakonodajalec doslej ni ugodil. Morebiti tudi zaradi (močnih) lobijev proizvajalcev alkoholnih pijač. Meja 0,2 ni bila postavljena kar tako, utemeljujejo jo s tem, da lahko voznik pri kosilu ali večerji brez težav spije kozarček vina ali celo dva. Ne gre za prohibicijo alkohola, temveč za omejitev porabe, ki je za varnost v prometu nujna. A bodimo pošteni, večina med nami ne mara omejitev. Sploh pa ne takšnih, za katere smo prepričani, da posegajo v našo svobodo.

V skladu s statističnimi podatki smo Slovenci nagnjeni k alkoholizmu. V povprečju vsak Slovenec spije okoli 10 litrov čistega alkohola na leto. Ali z drugimi besedami 104 litre piva, 43 litrov vina in dober liter žganih pijač. Ker so v povprečju zajete tudi osebe, mlajše od 15 let, nekateri pa alkohola sploh ne uživajo, so številke še višje. Posledica? V prometnih nesrečah, ki so jih povzročili pijani vozniki, je do 21. decembra letos umrlo 17 ljudi. Gre za nepotrebne smrti, ki za sabo puščajo družinske tragedije, za nameček pa državo ogromno stanejo. Tudi zato vas na kolenih prosimo, da le trezni sedite za volan. x