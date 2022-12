Že pred volitvami je »Janšev« direktor urada za preprečevanje pranja denarja zbiral informacije o poslovanju Gen-I, zdaj pa policija po navodilih tožilca vodi o tem predkazenski postopek. To še ne pomeni, da se bo končal z ovadbo, sprožil pa je sume, različna ugibanja in podtikanja. Čeprav se (še?) ne ve, če sploh gre za Goloba, on menda o tem ne ve nič, se njegove besede, ki jih je kot mandatar izrekel v iskrenem prijateljskem pogovoru (?) – za katere sta Lindav in Bobnar šele po pol leta opravljanja funkcij ugotovila, da pomenijo pritisk na policijo – dobile svoj pravi pomen. Odgovor na svoj »zakaj«.

Kar naenkrat so mnogi prepričani, da Golobovo zavzemanje za Darka Muženiča ni podpora demokraciji in odprava krivic, ki so mu jih Janševi storili zaradi nezakonite odstavitve, ampak Golobov pritisk na kadrovanje zaradi njegovih lastnih interesov. (Ker zdaj menda Nacionalni preiskovalni urad NPU preiskuje Gen-I.) Še zdaleč nepotrjene domneve »vsevedov«, velika privoščljivost ter želja po Golobovem padcu »janšistov« počasi načenjajo njegovo javno podobo. Demokratičnega voditelja, ki smo mu dali mandat – za demokrata ga ima tudi njegova ministrska ekipa – spreminjajo (kot v romanu Slika Doriana Graya) v avtokrata, ki je po pokvarjenosti podoben vsaj Zoranu Jankoviću, če že ne Janezu Janši. V ozadju afer se lahko dogaja marsikaj, krešejo se interesi različnih struktur, to, kar pride do nas, je samo vrh ledene gore, a kaj, ko državljani nimamo svojih žvižgačev. Odvisni smo od objektivnosti novinarjev, političnih analitikov, mnenjskih voditeljev, odgovorov politikov, njihovi različni pogledi pa nas begajo.

Ne vemo več, komu ter kaj naj verjamemo. Na primer: ali je premier prekoračil pooblastila, ko si je uredil varovanje, da se z družino počutijo varne, ali je s tem »samo« prizadel in ponižal policijo? Ker ni upošteval strokovnih nasvetov in (morda) podvomil v usposobljenost policije? Bobnar naj ne bi imela posebnih pomislekov. Bolniki imamo pravico do izbire zdravnika, vsaj tako je bilo, zakaj je premier pri izbiri varovanja ne bi imel? Ali s tem pretirava ali ima prav, da je previden? Ker je policija prestreljena z Janševimi ljudmi; ker gredo SDS ter cerkveni »jastrebi« na »vse ali nič«; ker je zdaj nekaterim, ko v Ukrajini divja vojna, ubijanje že edini možni način reševanja sporov …?

In kje je sploh meja med političnimi usmeritvami ter nedopustnim političnim pritiskom na delo policije? Je pritisk že to, da vlada ni podelila polnega mandata ministričini zaželeni ekipi, ali jo je s tem zaradi neupoštevanja samo prizadela? Ali je zaradi užaljenosti šla v javnost in nato dala odpoved, ali jo je Golob pripravil do tega? Je zahteval nezakonito »čiščenje« (čiščenje = prevzemanje odgovornosti za svoje ravnanje med protesti), ali se mu je samo zdelo, da poteka proces, ki sta mu ga predstavila že pred svojim imenovanjem, prepočasi? Zlasti, ker nezakonito postavljeni »Janševi« šefi še vedno zasedajo pomembne položaje. Ali Tatjana Bobnar ščiti policijsko elito ali demokratično delovanje? Golobu je v pismu namreč napisala, da je srž njunega nesoglasja, kako izpeljati depolitizacijo policije.

Ali T. Bobnar razumem prav – in se Golob s takim mnenjem ni strinjal – da niso za nič odgovorni policisti, ki se uklonijo (in izvajajo represijo), ampak oblast, ki jih zlorablja, ker so pač za to dani strukturni pogoji. Torej, če Janša povsod, ne samo v policiji, namesti svoje (nestrokovne) ljudi, bodo tam tudi ostali. Ker ne bo (ne bi bilo) nobenega »čiščenja«, ampak le dolg strokoven proces?

Velikemu številu podpornikov vlade se zdijo taki spori povsem nepotrebni, saj bi ga zreli politiki morali rešiti znotraj vladnih relacij.

Polona Jamnik, Bled