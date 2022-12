Xi pozval k ukrepom za zaščito prebivalcev pred covidom-19

Kitajski predsednik Xi Jinping je danes v prvem govoru o koronavirusu, odkar je Peking ta mesec močno omilil stroge ukrepe, pozval k ukrepom za učinkovito zaščito življenj. "Preprečevanje in nadzor covida-19 se sooča z novimi razmerami in nalogami," je dejal in se zavzel za bolj ciljno usmerjeno patriotsko zdravstveno kampanjo.