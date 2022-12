Kfor je v izjavi navedel, da njihovo patruljno vozilo v streljanju ni bilo poškodovano, prav tako ni bil poškodovan nihče od njegovih pripadnikov, poroča Deutsche Welle na spletni strani.

V nedeljo zvečer so nekateri srbski mediji poročali, da je prišlo do spopadov, potem ko so kosovske oblasti poskušale odstraniti barikado, ki so jo postavili lokalni Srbi. Kosovska policija je to zanikala in sporočila, da njeni policisti niso bili vpleteni v spopade.

Noč v kraju Zubin Potok, kjer so Srbi blokirali ceste in postavili barikade, je sicer kljub povečanim napetostim minila mirno. Okoliščine streljanja za zdaj še niso razjasnjene, lokalna policija in oblasti v Prištini pa so sprožile preiskavo.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić je v nedeljo zvečer na mejo s Kosovom poslal poveljnika generalštaba srbske vojske Milana Mojsilovića, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Mojsilović je razmere označil za zelo zapletene in zagotovil, da bo vojska v celoti opravila naloge, ki so ji bile dodeljene, vendar ni navedel nobenih podrobnosti.

Na severu Kosova se napetosti zaostrujejo, odkar so srbski predstavniki zaradi zahteve Prištine po preregistraciji vozil v začetku novembra izstopili iz kosovskih institucij. Razmere so se dodatno zaostrile po 10. decembru, ko so kosovski Srbi postavili barikade na več cestah zaradi aretacije bivšega srbskega policista.

Priština je posledično s sklicevanjem na vse slabše varnostne razmere in nezadostno varovanje zaradi odhoda srbskih policistov na sever države napotila okoli 300 svojih policistov. Beograd pa je v odgovor na Kfor naslovil zahtevo za napotitev svoje vojske na sever Kosova.