Vodja Sveta za celinske zadeve, najvišjega tajvanskega organa za oblikovanje politike do Kitajske, Chiu Tai-san, je na zasedanju parlamenta izrazil »veliko nezadovoljstvo« zaradi zadnjih vdorov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Peking je pod predsednikom Xi Jinpingom povečal vojaški, diplomatski in gospodarski pritisk na Tajvan, ena od taktik pritiska, ki jo Kitajska vse pogosteje uporablja, pa so vdori na območje tajvanske zračne obrambe, ki sicer sega tudi na del celine, poroča AFP.

Letos so zabeležili več kot 1700 takšnih vdorov, medtem ko jih je bilo lani 969. Tajvansko obrambno ministrstvo je navedlo, da je leta 2020 zabeležilo približno 380 vdorov.

Kitajska ni navedla števila letal, ki so bila mobilizirana za zadnje vaje niti natančne lokacije manevrov.

Tajvan ima lastno vlado od leta 1949, a Kitajska otok dojema kot del svojega ozemlja in ostro nasprotuje vsakršnim uradnim stikom med Taipeijem in drugimi državami. Kitajska, ki si lasti suverenost nad otokom, Tajvan sicer obravnava kot uporniško provinco in ne izključuje uporabe sile, da bi dosegla »ponovno združitev« s celino.

Napetosti med Tajvanom in Kitajsko so se lani zaostrile, ko se je povečalo število vdorov kitajskih letal v tajvansko območje zračne obrambe, ki ga je sicer določil Tajvan sam, tajvanska predsednica Tsai Ing-wen pa je priznala, da so ZDA vojaško prisotne na otoku.