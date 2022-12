V zadnjih dneh je močno snežilo na otokih Honšu in Hokaido. Javna televizija NHK je poročala o več smrtnih nesrečah, v katerih so bili udeleženi starejši, ki so poskušali očistiti sneg okoli svojih domov ali s streh svojih hiš.

Na Hokaidu je v zadnjih dneh več deset tisoč gospodinjstev utrpelo izpad električne energije, vendar je dobava že skoraj v celoti obnovljena, poroča AFP.

Japonska meteorološka agencija je prebivalce na prizadetih območjih opozorila, naj ne potujejo po cestah, kjer so v snegu obtičala številna vozila.

V številnih delih severovzhodne Japonske so v minulih dneh zabeležili trikrat več snežnih padavin, kot je povprečje v tem času.