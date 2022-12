33-letni Ljubljančan se je okoli 1. ure zjutraj oddaljil od prijateljev in ga niso mogli najti, prav tako ni bil dosegljiv na mobilni telefon.

Okoli 3. ure zjutraj sta dva Slovenca poklicala reševalno službo in sporočila, da je njun močno opiti prijatelj na poti v diskoteko nenadoma ostal zadaj in nato izginil, piše Kleine Zeitung na spletni strani. Kot dodaja, so se zaradi hudega mraza bali najhujšega.

Območje je prečesalo 60 reševalcev, med drugim pripadniki policije, gasilcev, gorskih reševalcev in avstrijske brigade reševalnih psov. »Okoli 8. ure zjutraj je pogrešana oseba dobesedno naletela nanje. Slovenec je bil močno alkoholiziran, sicer pa dobrega zdravja. Izgubil se je in zatočišče poiskal v gostilni,« poroča Kleine Zeitung.