V torek bo zmerno do pretežno oblačno. Zjutraj in dopoldne bo ponekod v južni Sloveniji občasno rahlo deževalo. Na Primorskem bo sredi dneva zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo večinoma od 0 do 6, ob morju okoli 9, najvišje dnevne od 6 do 12 stopinj Celzija.

Obeti:V sredo in četrtek bo v severovzhodni Sloveniji delno jasno. Drugod bo pretežno oblačno, v četrtek bo ponekod na Primorskem in Notranjskem znova rahlo deževalo. Predvsem v višjih legah bo pihal jugozahodni veter.

Vremenska slika: Nad Evropo piha močan zahodni veter. Atlantski frontalni valovi se hitro pomikajo pred zahodne in srednje Evrope proti vzhodu in večinoma vplivajo na vreme v krajih severno od Alp. K nam priteka razmeroma topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih vzhodno od nas delno jasno, drugod pretežno oblačno. Ponekod ob severnem Jadranu bo občasno rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. V torek bo zmerno do pretežno oblačno. Predvsem v krajih južno od nas bo deževalo. Ob severnem Jadranu bo prehodno zapihala burja.

Biovreme: Danes in tudi v torek bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen. V torek čez dan bo vremenska obremenitev postopno oslabela.