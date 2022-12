23. decembra 1990 smo namreč Slovenci na referendumu odločali, ali naj se Slovenija, ki je bila takrat del Jugoslavije, odcepi in postane samostojna država. Rezultati plebiscita so bili prepričljivi. Plebiscita se je udeležilo 93,2 odstotka volilnih upravičencev. Za samostojno državo jih je glasovalo okoli 95 odstotkov, kar je pomenilo 88,5 odstotka vseh volilnih upravičencev.

Izide plebiscita so v slovenski skupščini uradno razglasili čez tri dni, 26. decembra. Ta dan zato obeležujemo dan samostojnosti in enotnosti, ki je državni praznik in dela prost dan.

Letošnja osrednja državna proslava ob omenjenem državnem prazniku je potekala v petek zvečer v Cankarjevem domu. Na njej je slavnostni govornik, predsednik vlade Robert Golob, izpostavil pomen solidarnosti in enotnosti pri iskanju rešitev za domače in globalne izzive. »Le če bomo enotni, bomo našli najboljše rešitve,« je dejal.

Državni zbor pa je 32. obletnico razglasitve izidov plebiscita obeležil s slavnostjo sejo v četrtek zvečer. Na njej je predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič izpostavila, da smo Slovenci v nekaj več kot tridesetletni zgodovini samostojne države naredili veliko, a poudarila, da živimo v zahtevnih časih, zato ni prav, da bi nas politične razlike razdvajale pri temeljnih vrednostnih vprašanjih.

Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore pa je pri četrtkovi maši za domovino izpostavil, da samostojna država Slovenija ni sama po sebi umevna, ampak je bilo treba zanjo trdo garati.