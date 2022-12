»Nikogar, ki trenutno živi na Nizozemskem, ni mogoče kriviti za nečloveško ravnanje z moškimi, ženskami in otroki v nekdanjih nizozemskih kolonijah. Toda s poštenim pogledom na našo skupno zgodovino in priznanjem takšnega zločina proti človečnosti, kot je bilo suženjstvo, postavljamo temelje za skupno prihodnost,« je dejal nizozemski kralj v božičnem nagovoru narodu.

Nizozemska suženjstvo odpravila med zadnjimi v Evropi

Premier Rutte se je namreč v ponedeljek v imenu države opravičil za nizozemske zločine v času kolonializma, do česar je prišlo približno 150 let po odpravi suženjstva v nizozemskih kolonijah. Dejal je, da so posledice vidne še danes.

Nizozemska vlada se namerava soočiti z zgodovino suženjstva v državi, saj bo leto 2023 razglasila za leto spomina, navaja dpa.

Kralj Viljem Aleksander je ob tem dejal, da bo kraljeva družina pri tem dejavno sodelovala. Po njegovih besedah je cilj nasprotovati vsem oblikam diskriminacije, izkoriščanja in nepravičnosti.

Nizozemska naj bi med 17. in 19. stoletjem skupno zasužnjila približno 600.000 ljudi, preden je 1. julija 1863 uradno odpravila suženjstvo kot ena zadnjih držav v Evropi.