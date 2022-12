Po poročanju regionalnega dnevnika La Voz de Galicia se je z avtobusom, ki je peljal med krajema Lugo in Vigo, peljala skupina ljudi, ki se je vračala z obiska pri sorodnikih v zaporu Monterroso v osrednji Galiciji.

Do nesreče je prišlo kmalu po 21. uri na božični večer v občini Cerdedo-Cotobade, blizu meje s Portugalsko.

Avtobus podjetja Monbus je zapeljal z mostu in padel 75 metrov globoko v reko Lerez. Oblasti je prvi opozoril mimoidoči, ki je ob cesti opazil uničeno ograjo, vendar vozila v vodi ni videl.

Voznika avtobusa in enega od potnikov so po nesreči pozno zvečer v soboto rešili in odpeljali v bolnišnico. Reševalci so še isti večer potrdili, da so odkrili dve trupli, nato pa so akcijo zaradi neugodnih vremenskih razmer prekinili.

Ko se je iskalna akcija danes nadaljevala, so bile potrjene še štiri smrtne žrtve med potniki, od katerih so enega našli v vozilu, ostale pa v reki.

Vzrok nesreče za zdaj ni znan. Po podatkih policije je bil test na alkohol in droge pri vozniku avtobusa negativen.