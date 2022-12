Ob nedeljah in dnevih z visoko stopnjo onesnaženosti zraka vlada odsvetuje izvajanje športnih prireditev, omejene bodo tudi druge aktivnosti na prostem. Od ponedeljka bo izvajanje del na prostem omejeno na šest ur.

Vlada je priporočila tudi, naj podjetja razbremenijo nosečnice, kronične bolnike in starejše od 60 let, prepolovila je uporabo službenih vozil v javnih službah, ministrstvu za zdravje in za socialno varstvo pa naložila, da zagotovijo bivališča za brezdomce ter povečajo dežurstva in obiske ljudi s kroničnimi boleznimi na domu.

Ukrepe so objavili v soboto po večdnevnih pozivih okoljevarstvenih skupin. Severna Makedonija je sicer že leta v Evropi med državami z zelo onesnaženim zrakom.

Edino evropsko mesto ne lestvici desetih najbolj onesnaženih

Novi ukrepi sovpadajo tudi z novimi podatki IQAir, švicarskega podjetja za tehnologijo za kakovost zraka, ki je danes prestolnico Severne Makedonije uvrstilo na deseto mesto med najbolj onesnaženimi mesti na svetu, s čimer je Skopje edino evropsko mesto med prvo deseterico.

Raven strupenih delcev PM10 in PM 2,5 v zraku, ki jo je izmeril IQAir v Skopju, je bila približno 28-krat višja od praga, ki ga je določila Svetovna zdravstvena organizacija, navaja Radio Svobodna Evropa.

Zdravstveni organi ocenjujejo, da več kot 3000 ljudi v Severni Makedoniji vsako leto umre zaradi onesnaženega zraka, predvsem zaradi pogoste uporabe gospodinjskih peči na drva, starajočega se voznega parka in sežiganja smeti.