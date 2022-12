V nagovoru iz kapele gradu Windsor, kjer so septembra pokopali njegovo mati Elizabeto II., se je 74-letni kralj ljudem zahvalil za »ljubezen in sočutje«, ki so ju izrazili po njeni smrti, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V vnaprej posnetem sporočilu je, stoječ ob bleščečem se božičnem drevesu, dejal, da je to »posebno ganljiv čas za vse, ki smo izgubili ljubljene osebe«.

Nato je spregovoril o vplivu vse večjih gospodarskih težav v državi, ko visoka inflacija zmanjšuje zaslužke in stopnjuje stavke zaradi plač v javnem in zasebnem sektorju. »Še posebej se želim pokloniti vsem tistim čudovito prijaznim ljudem, ki tako velikodušno darujejo hrano, donacije ali svoj čas, da bi podprli tiste okoli sebe, ki so v največji stiski,« je dejal kralj Karel III., oblečen v modro obleko.

Izpostavil je, da so se »cerkve, sinagoge, mošeje in templji znova združili pri zagotavljanju hrane za lačne«, medtem ko skozi vse leto zagotavljajo ljubezen in podporo. Pohvalil je tudi dobrodelne organizacije za njihovo izjemno delo v najtežjih okoliščinah. »Takšna iskrena solidarnost je najbolj navdihujoč izraz ljubezni do bližnjega in do sebe,« je dejal.

Novi britanski kralj, ki je na prestol sedel, potem ko je njegova mama Elizabeta II. umrla 8. septembra po rekordno dolgi sedemdesetletni vladavini, je v božičnem nagovoru še dejal, da sta s pokojno materjo »delila prepričanje o izjemni sposobnosti vsakega človeka, da se z dobroto in sočutjem dotakne življenja drugih«. »To je bistvo naše skupnosti in temelj naše družbe,« je dodal in pohvalil javne uslužbence, od zaposlenih v oboroženih silah do reševalcev in učiteljev.

Britanska kraljeva družina se je sicer letos za božič vrnila k tradiciji, ki jo je prekinila pandemija covida-19, in se je za božič znova zbrala na dvorcu Sandringham na svojem zasebnem posestvu na vzhodu Anglije.

Kralju in njegovi 75-letni soprogi, kraljici Camilli, so se danes pri bogoslužju v lokalni cerkvi pridružili princ William in žena Kate ter njuna otroka, princa George in Louis ter princesa Charlotte. Tam je bil tudi princ Andrew, odsotna pa sta bila princ Harry in njegova žena Meghan, ki živita v ZDA.