»Brez ženskega osebja ne moremo učinkovito doseči otrok, žensk in moških v Afganistanu, ki nujno potrebujejo pomoč,« so v skupni izjavi zapisale humanitarne organizacije Save the Children, Norveški svet za begunce in CARE, poroča francoska tiskovna agencija AFP. »Dokler ne dobimo jasnih navodil, prekinjamo svoje programe in zahtevamo, da lahko moški in ženske enakovredno še naprej pomagajo pri reševanju življenj v Afganistanu,« so dodale.

To so sporočile po srečanju skupine za humanitarno pomoč v Kabulu, ki jo sestavljajo visoki uradniki Združenih narodov ter predstavniki več deset domačih in tujih nevladnih organizacij, ki delujejo v Afganistanu. Govorili so o nadaljnjih ukrepih, potem ko je omenjena prepoved talibanskega režima prizadela humanitarno dejavnost.

Združeni narodi so prepoved obsodili in dejali, da bodo od talibanov zahtevali pojasnilo o odloku, ki ženske »sistematično izključuje iz vseh vidikov javnega in političnega življenja, kar državo vrača v preteklost in ogroža prizadevanja za smiseln mir ali stabilnost v državi«.

Zločin proti človečnosti

Talibanski režim je v soboto izdal odlok, po katerem morajo domače in tuje nevladne organizacije v državi suspendirati zaposlitve vseh žensk, v nasprotnem primeru pa jim grozi odvzem licence. Kot razlog so navedli »resne pritožbe« o nespoštovanju islamskih pravil oblačenja.

Novo izključevanje žensk iz javnega življenja je že naletelo na mednarodne obsodbe. Vlade in organizacije so opozorile na posledice za humanitarno dejavnost v državi, kjer je več milijonov ljudi odvisno od pomoči.

To je še eden v vrsti ukrepov, ki omejujejo pravice žensk v državi, ki ji od avgusta lani znova vladajo skrajno konservativni talibani. Oblasti so ta teden s podobno utemeljitvijo ženskam že prepovedale univerzitetno izobraževanje.

Nemška zunanja ministrica Annalena Baerbock je danes opozorila, da ne bodo pristali na to, da bi humanitarna pomoč postala orodje za zaničevanje žensk. »Polovici prebivalstva so odvzeli še eno temeljno pravico, kršijo humanitarna načela in ogrožajo življenjsko pomembno oskrbo ljudi,« je zapisala na Twitterju.

»Tisti, ki izključujejo ženske in mlada dekleta iz dela, izobraževanja in javnega življenja, ne uničujejo le svoje države. Preganjanje na podlagi spola je lahko zločin proti človečnosti. Prizadevali si bomo za jasen odziv mednarodne skupnosti,« je še opozorila ministrica.