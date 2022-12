Med smrtnimi žrtvami so bili tudi trije ukrajinski uslužbenci reševalnih služb, ki so umrli pri odstranjevanju min, je danes na svojem kanalu na družbenem omrežju Telegram sporočil tamkajšnji ukrajinski vojaški guverner Jaroslav Januševič.

Ukrajinske oblasti so Moskvo znova obtožile množičnega topniškega obstreljevanja središča mesta Herson, ki je od 11. novembra znova pod nadzorom ukrajinskih sil, potem ko so se po osmih mesecih zasedbe iz njega umaknile ruske sile.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je že v soboto na Telegramu objavil fotografije trupel v središču Hersona in obstreljevanje obsodil kot »še en zločin teroristične države Rusije«.

Ruski guverner okupirane regije Herson Vladimir Saldo je medtem zavrnil ukrajinske obtožbe, poroča dpa. Dejal je, da so ukrajinske enote same obstreljevale mesto s severa in severozahoda ter Ukrajino obtožil, da je zagrešila zločin proti civilistom.

Mesto Herson, ki je imelo pred vojno približno 300.000 prebivalcev, je bilo do novembra pod nadzorom ruskih sil, ki so ga zasedle kmalu po začetku invazije. Te so se nato novembra ob napredovanju ukrajinske vojske iz mesta umaknili preko reke Dneper, pred tem pa so po navedbah ukrajinske strani uničile tamkajšnjo kritično infrastrukturo.

Po navedbah ukrajinskih virov ruske enote še naprej obstreljujejo mesto iz drugih delov okupirane regije Herson. Večina ozemlja je še vedno pod nadzorom ruske vojske. Kremelj vztraja, da ima Rusija celotno območje Hersona za svoje ozemlje in da se mu ne bo odpovedala.