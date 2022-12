Na Kitajskem ne bodo več objavljali podatkov o epidemiji covida-19

Na Kitajskem od danes ne bodo več objavljali dnevnih podatkov o obolelih s covidom-19 in umrlih za posledicami te bolezni, je danes sporočila nacionalna zdravstvena komisija (NHC), ne da bi pojasnila razlog za spremembo politike. S tem so končali prakso, ki so jo uvedli v začetku leta 2020, poroča francoska tiskovna agencija AFP.